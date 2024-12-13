«На Новый год лучше выпить немного водки»: диетолог объяснил вред шампанского

«Шампанское является самым вредным алкогольным напитком за новогодним столом», - сказал специалист в комментарии « Ленте.ру ».

Диетолог Кабанов объяснил вред шампанского, употребляемого в новогоднюю ночь в количестве большем чем несколько глотков.Кабанов отметил, что шампанское в восприятии многих людей напиток «легкий» и безопасный. Между тем, оно отличается крайне высоким содержанием сахара — до 50 граммов на литр напитка (суточная норма сахара для взрослого составляет 25 граммов). Когда человек выпивает бутылку шампанского, то почти вдвое перекрывает дневную норму сахара, что является очень серьезной нагрузкой на его организм – например, поджелудочная железа и печень при этом начинают работать в опасном для них режиме перенапряжения.Диетолог подчеркнул, что любители шампанского подвергают себя значительному риску возникновения диабета и ожирения.Помимо этого, шампанское и другие «родственные» ему напитки с сахаром и газом оказывают выраженное негативное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы. Газ способствует тому, что спирт быстрее всасывается в кровь человека и происходит более сильная интоксикация тканей.Диетолог Кабанов добавил, что для сохранения здоровья правильнее всего отказаться от приема алкоголя. Но если уж выпивать в новогоднюю ночь, то лучше выпить немного водки: 50-100 миллилитров. Эксперт пояснил, что такой напиток не создает для организма дополнительных проблем в виде лишнего сахара.Специалист обратил внимание, что к водке важно грамотно подбирать закуски – их порции должны быть умеренными и не жирными.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поддержать работу печени в новогодние праздники поможет употребление томатного сока

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