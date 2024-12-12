Диетолог Макиша: поддержать работу печени в новогодние праздники поможет томатный сок

«Томатный сок полезен для поддержания здоровья печени. В нем содержится антиоксидант ликопина, который способствует защите от развития жировой болезни печени, ускоряет выведение токсинов», - констатировала диетолог Макиша.

Диетолог Марина Макиша порекомендовала запастись в преддверии Нового года томатным соком. По ее словам, этот напиток полезен тем, что эффективно поддерживает работу печени, которая в новогодние праздники испытывает повышенную нагрузку из-за употребления калорийных блюд и закусок в совокупности с алкоголем.По словам эксперта, при отсутствии противопоказаний следует регулярно употреблять по одному стакану томатного сока. Кроме того, полезно есть или добавлять в разные блюда томатную пасту – она также отичвается высокой концентрацией ликопина.Томатный сок можно обогатить куркумой и перцем, добавила диетолог.Под действием антиоксиданта ликопина, которым насыщен томатный сок, уменьшается концентрации «плохого» холестерина. Помимо того, томаты содержат много калия – этот микроэлемент тоже участвует в регуляции холестерина и позитивно воздействует на сердечно-сосудистую систему в целом.: томатный сок лучше готовить самостоятельно. Пакетированный напиток из магазинов обычно содержит большие дозы сахара и соли, нежелательные добавки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие неожиданные опасные реакции могут возникать после употребления мандаринов

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