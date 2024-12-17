Гастроэнтеролог Белева: при некоторых хронических болезнях есть красную икру нельзя

«Некоторые типы икры могут быть богаты холестерином, поэтому людям, страдающим заболеваниями сердца или имеющим высокий уровень холестерина, придется ограничить ее употребление», - подчеркнула Эльвира Белева.

«Люди с некоторыми хроническими болезнями печени или почек должны избегать или ограничивать потребление икры», - констатировала Белева.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева констатировала: качественная икра является великолепным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, полезных витаминов и минералов (в частности, таких как железо, калий, фолиевая кислота, витамины А, D, Е). Благодаря своему составу, этот продукт положительно влияет на обмен веществ, способствует укреплению костей, зрительной и иммунной системы, обеспечивает профилактику атеросклероза.Тем не менее, подчеркнула Белева, красная икра подходит не всем.Врач уточнила, кому нельзя есть этот деликатес. Прежде всего, продукт не подходят для употребления людям с аллергией на морепродукты. Специалист напомнила, что аллергические реакции организма могут быть очень тяжелыми. Например, при развитии такой реакции как отек Квинке возникает крайне сильный отек слизистой ткани ротоглотки – для человека он может оказаться фатальным.Еще одна категория граждан, которым нельзя есть икру, – это обладатели повышенного уровня холестерина.Также медик отметила опасность продукта для людей, страдающих гипертонией. Специалист добавила, что икра богата натрием, употребление которого при высоком давлении ограничивается, минимизируется. Следует помнить, что употребление соленых продуктов провоцирует повышение АД, заявила эксперт.Еще одна причина отказаться от икры – это имеющиеся проблемы с почками, которые тоже требуют тщательного ограничения соли.Вдобавок врач призвала отказаться от деликатеса беременных женщин и кормящих грудью матерей. Рекомендации гастроэнтеролога опубликовал UfaTime.ru Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям нужно ограничивать употребление кофе

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