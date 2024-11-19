Гастроэнтеролог Белева: баранина входит в топ-5 полезных видов мяса

«Жареное мясо или мясо, приготовленное с добавлением большого количества масла, соли или сахара, будет менее полезным, чем мясо, приготовленное на пару, запеченное или тушеное», - добавила Белева в беседе с UfaTime.ru.

Уфимский врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева назвала самые полезные виды мяса. Медик указала на то, что польза того или иного мяса для организма определяется несколькими факторами – содержанием в нем жиров, белка, витаминов и других ценных питательных веществ. Кроме того, значение имеет то, каким способом мясо было приготовлено.Вот топ-5 полезных видов мяса.Данный вид мяса отличается минимальным содержанием жиров и калорий, при этом является богатым источником белка. По словам Белевой, такой продукт – это идеальным выбор для наращивания мышечной массы, а также для тех, кто стремится к похудению.Такое мясо тоже богато белком и содержит мало насыщенных жиров, вдобавок обеспечивает организм витамином B6 и селеном. Белева отметила, что как источник селена (антиоксидант, эффективно поддерживающий работу сердца и иммунной системы) маложирная индейка считается идеальным продуктом для укрепления сердечно-сосудистого и общего здоровья.Именно из этого мяса организм лучше всего усваивает железо и цинк – микроэлементы, без которых невозможно иметь крепкий иммунитет и хорошее здоровье. Гастроэнтеролог Белева посоветовала употреблять в пищу преимущественно постные сорта говядины и есть ее не чаще двух-трех раз в неделю. Слишком частое употребление красного мяса считается нежелательным из-за возможного риска навредить кишечнику.Белева пояснила, что в топ-5 полезных видов мяса входит прежде всего баранина от животных, которых выгуливали на пастбищах. Такое мясо насыщено омега-3 жирными кислотами и является великолепным поставщиком белка, витаминов группы B, селена, цинка, железа.Такое мясо благодаря специфическому химическому составу легче усваивается организмом по сравнению с другими видами. Свинина содержит много витаминов группы В, важных для здоровья нервной системы и психики а также необходимые для крепкого иммунитета микроэлементы – магний, калий, цинк, селен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Михаил Гинзбург предложил любителям сладкого наиболее полезный вариант варенья

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