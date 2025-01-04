Диетолог Дюваль: яйца относятся к продуктам, которые ошибочно хранят в холодильнике

«После покупки яйца стоит положить в дверцу, но предварительно промыть проточной водой и насухо вытереть. Это позволит сократить риски развития неблагоприятных микроорганизмов», - пояснила Дюваль в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Если хочется оставить бананы в холодильнике, предварительно лучше вымыть, насухо вытереть и положить в специально отведенный ящик, где температура выше, а не на основную полку», - поделилась специалистка.

Диетолог Дюваль посоветовала россиянам помнить, что некоторые продукты не переносят низких температур и высокую влажность внутри холодильника. Но именно в холодильнике такие продукты часто ошибочно размещают, надеясь, что холод продлит их срок хранения и свежесть.По словам эксперта, к таким продуктам, которые ошибочно хранят в холодильнике, относятся, например, яйца. Коробку с ними часто кладут на полку холодильника, это не самые правильные условия хранения для такого продукта – яйца в этом случае подвергаются воздействию повышенной влажности, из-за которой под их скорлупой могут размножаться бактерии.Также, добавила диетолог, в холодильнике многие люди ошибочно хранят бананы и помидоры. Из-за высокой влажности в нем эти продукты начинают быстро темнеть, портиться и плесневеть, предостерегла Дюваль. Говоря о том, как лучше их хранить, диетолог порекомендовала перевязать хвостик бананов полиэтиленовым пакетом и оставить их в каком-нибудь блюде при комнатной температуре.Помидоры, по словам эксперта, должны храниться в сухом темном место при комнатной температуре.Анжелика Дюваль обратила внимание, что правильного хранения требует и такой продукт как сыр. Она подчеркнула, что после вскрытия упаковки держать сыр в холодильнике допустимо исключительно в герметично закрытой таре, так как продукт обладает свойством притягивать бактерии с другой еды, и это нужно предотвратить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие 10 продуктов лучше не держать в холодильнике , как это многие делают.

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