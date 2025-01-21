Мнение врача: вино и пиво могут быть полезными из-за пребиотического эффекта

180 Фото: https://unsplash.com/photos/white-labeled-wine-bottle-93ccfD84tCA
красное вино

По словам специалиста, правильное употребление этих напитков поддерживает здоровье кишечной микрофлоры.

Вино и пиво могут быть полезными из-за своего пребиотического эффекта, мнением об этом поделилась врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева.

«Оздоровляющий эффект создает не сам алкоголь, а субстраты, полученные из растительного сырья, используемого для приготовления напитков», - уточнила медик в комментарии «Газете.Ru».

Врач Ковалева отметила, что пребиотическим эффектом обладают полифенолы, содержащиеся во многих растениях. Красный виноград,, солод и хмель (используемые при изготовлении вина и пива) отличаются особенно высоким содержанием этих веществ. Поэтому пиво и вино тоже относятся к пребиотикам

Медик обратила внимание, что пребиотики часто называют пищей для полезных кишечных бактерий. При их расщеплении микробиотой кишечника выделяются компоненты, который поддерживают активность хорошей кишечной микрофлоры. В конечном итоге это положительно сказывается на иммунитете, общем здоровье человека.

В то же время, напомнила Ковалева, пиво и вино содержат этанол, который при расщеплении образует канцероген ацетальдегид. Полезными эти напитки могут быть строго при условии их употребления в минимальном количестве.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Светлана Малиновская констатировала: умеренные дозы вина могут сокращать риск преждевременной смерти людям после 60 лет.

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Александра Ковалева
Александра Ковалева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : польза вина, польза пива, Александра Ковалева
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