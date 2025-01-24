Выпечка названа среди популярных продуктов, повышающих риск инсульта и инфаркта

Выпечка была названа врачом среди популярных продуктов, повышающих риск инсульта и инфаркта, об этом сообщило издание Daily Mirror. В разговоре с ним кардиохирург Лондон заявил, что из ежедневного рациона следует исключить продукты из рафинированной муки и сладкую газировку.Специалист отметил, что к числу продуктов-провокаторов проблем с сердцем и сосудами относятся булочки и другая сдоба, фактически любые изделия из белой рафинированной муки. Такие продукты отличаются высоким содержанием простых углеводов, которые быстро усваиваются и сразу существенно повышают уровень сахара в крови, способствуют ускоренному жироотложению. Их частый прием влияет на развитие атеросклероза, ухудшает состояние сосудистой ткани, в конечном итоге повышает риск инсульта и инфаркта.Помимо того, избыточно насыщены сахаром или подсластителями газированные напитки со сладким вкусом, напомнил эксперт.Кардиохирург Лондон добавил, что для сохранения хорошего здоровья сердца и сосудов нужно стремиться к тому, чтобы полностью отказаться от потребления спиртных напитков. Медик подчеркнул, что определенную пользу здоровью приносит даже уменьшение количества выпиваемого алкоголя.До этого доктор медицинских наук Алла Погожева сообщила , что магазинная выпечка является «главным врагом» сердечнососудистой системы. По словам доктора медицины, в ней содержится высокая концентрация трансжиров – искусственно измененных жирных кислот, которые «убивают» человеку сердце и сосуды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Ирина Писарева посоветовала россиянам строго контролировать в своем рационе количество поедаемых булочек, пирогов и другой выпечки, назвав такие продукты «провокаторами опасных заболеваний».

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