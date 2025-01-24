Выпечка названа среди популярных продуктов, повышающих риск инсульта и инфаркта
Кардиохирург Джереми Лондон рассказал о популярных продуктов, при употреблении которых увеличивается вероятность сердечно-сосудистых катастроф.
Выпечка была названа врачом среди популярных продуктов, повышающих риск инсульта и инфаркта, об этом сообщило издание Daily Mirror. В разговоре с ним кардиохирург Лондон заявил, что из ежедневного рациона следует исключить продукты из рафинированной муки и сладкую газировку.
Специалист отметил, что к числу продуктов-провокаторов проблем с сердцем и сосудами относятся булочки и другая сдоба, фактически любые изделия из белой рафинированной муки. Такие продукты отличаются высоким содержанием простых углеводов, которые быстро усваиваются и сразу существенно повышают уровень сахара в крови, способствуют ускоренному жироотложению. Их частый прием влияет на развитие атеросклероза, ухудшает состояние сосудистой ткани, в конечном итоге повышает риск инсульта и инфаркта.
Помимо того, избыточно насыщены сахаром или подсластителями газированные напитки со сладким вкусом, напомнил эксперт.
Кардиохирург Лондон добавил, что для сохранения хорошего здоровья сердца и сосудов нужно стремиться к тому, чтобы полностью отказаться от потребления спиртных напитков. Медик подчеркнул, что определенную пользу здоровью приносит даже уменьшение количества выпиваемого алкоголя.
До этого доктор медицинских наук Алла Погожева сообщила, что магазинная выпечка является «главным врагом» сердечнососудистой системы. По словам доктора медицины, в ней содержится высокая концентрация трансжиров – искусственно измененных жирных кислот, которые «убивают» человеку сердце и сосуды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Ирина Писарева посоветовала россиянам строго контролировать в своем рационе количество поедаемых булочек, пирогов и другой выпечки, назвав такие продукты «провокаторами опасных заболеваний».
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