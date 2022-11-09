Магазинная выпечка для сосудов опаснее колбасы: врач Погожева

«Трансжиры быстрее всего повышают плохой холестерин в организме, снижая хороший», - приводит слова Погожевой здоровое-питание.рф.

«Последние исследования показали, что главный враг для сердца и сосудов совсем не жирное мясо или колбаса, а выпечка из магазина», - заявила Алла Погожева.

Специалист рассказала, что в прошлом наиболее опасным для сосудов продуктом считался животный жир. Но благодаря проведенным исследованиям стало понятно, что сердечнососудистую систему «убивают» трансжиры.Эксперт объяснила, что этот тип жиров является искусственно измененными жирными кислотами. Магазинная выпечка обычно содержит очень высокое количество траснжиров. При ее изготовлении используются маргарин и различные спреды, состоящие из трансжиров.Медик подчеркнула: для профилактики сердечно-сосудистых нарушений важно употреблять достаточно клетчатки в составе овощей,фруктов, бобовых, отрубей. Также в рационе должны присутствовать жирная рыба, орехи, нерафинированные масла.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к выпечке повышает для человека риск развития рака.

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