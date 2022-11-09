Магазинная выпечка для сосудов опаснее колбасы: врач Погожева
По словам доктора медицинских наук Аллы Погожевой, магазинная выпечка является «главным врагом» сердечнососудистой системы.
Специалист рассказала, что в прошлом наиболее опасным для сосудов продуктом считался животный жир. Но благодаря проведенным исследованиям стало понятно, что сердечнососудистую систему «убивают» трансжиры.
«Трансжиры быстрее всего повышают плохой холестерин в организме, снижая хороший», - приводит слова Погожевой здоровое-питание.рф.
Эксперт объяснила, что этот тип жиров является искусственно измененными жирными кислотами. Магазинная выпечка обычно содержит очень высокое количество траснжиров. При ее изготовлении используются маргарин и различные спреды, состоящие из трансжиров.
«Последние исследования показали, что главный враг для сердца и сосудов совсем не жирное мясо или колбаса, а выпечка из магазина», - заявила Алла Погожева.
Медик подчеркнула: для профилактики сердечно-сосудистых нарушений важно употреблять достаточно клетчатки в составе овощей,
фруктов, бобовых, отрубей. Также в рационе должны присутствовать жирная рыба, орехи, нерафинированные масла.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к выпечкеповышает для человека риск развития рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Алла Погожева
ЗОЖ
доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии"
Оставить комментарий