Для профилактики импотенции: эксперт рассказал о пользе сала для мужчин

«Свиной жир через предстательную железу стимулирует сексуальное влечение. У мужчин – стимулирует потенцию, наподобие Виагры, сводит к минимуму риск импотенции. Специалисты так и рекомендуют: съесть пластик сала за час до свидания», - рассказал он.

«Секрет заключается в том, чтобы не употреблять сало толстыми ломтями, а съедать пару тонких подмороженных ломтиков два-три раза в неделю», - приводится совет эксперта на VN.RU

Эксперт Дель рассказал о пользе сала для мужчин. Речь идет исключительно о соленом сале, не подвергнутом термической обработке, – в особенности приготовленном с чесноком. Специалист отметил, что в этом продукте содержатся вещества, эффективно поддерживающие иммунитет: в частности, ретинол, токоферол, холекальциферол, арахидоновая кислота, селен. Также благодаря этому «букету» полезнейших компонентов улучшается мужская половая функция, подчеркнул Яков Дель.Специалист посоветовал мужчинам употреблять сало для профилактики импотенции.Также, добавил специалист, сало полезно употреблять женщинам, которые отказываются от близости из-за снижения либидо в связи с утомлением, падением тонуса. По его словам, арахидоновая кислота из свиного сала активизирует синтез половых гормонов, что положительно сказывается на состоянии женщин.Дель добавил, что при правильном употреблении сала улучшается состояние сосудов и сердца, печени; легких, а организм наполняется энергией.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Екатерина Волкова констатировала : сало и другие животные жиры должны присутствовать в рационе – при их отсутствии невозможно полноценное усваивание витаминов и минералов, поступающих с пищей.

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