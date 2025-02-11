Повышают холестерин: какие утверждения о пользе или вреде яиц – на самом деле миф

«Холестерин в организме вырабатывается печенью, и когда мы потребляем продукты, богатые холестерином, печень просто уменьшает его выработку. Более того, яйца содержат фосфолипиды, которые помогают регулировать уровень холестерина. Умеренное употребление яиц (1-2 в день) не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей».

«Жиры, которые содержат яйца, полезны – они необходимы для нормального функционирования организма. В частности, используются им для производства гормонов и сохранения их баланса».

«При термической обработке белок становится более доступным для усвоения, а витамины и минералы сохраняются в достаточном количестве. Поэтому вареные яйца – наиболее полезный вариант».

«Белок, конечно, тоже полезен, но именно желток делает яйцо по-настоящему ценным продуктом питания. Его исключение лишает организм многих полезных веществ, включая протеин, который так необходим нашим мышцам и иммунной системе».

Яйца – один из самых популярных и доступных продуктов в мире. Они богаты белком, витаминами и минералами, но при этом уже много лет находятся в центре споров о пользе и вреде для здоровья. Какие утверждения о пользе или вреде яиц – на самом деле миф, «МедикФорум» выяснил в разговоре с диетологом Василисой Пономаревой.Очень часто можно услышать, что яйца могут вредить организму из-за высокого содержания холестерина. Действительно, в одном яйце содержится около 186 мг холестерина, что составляет более половины рекомендуемой суточной нормы. Однако исследования показали, что пищевой холестерин не оказывает значительного влияния на уровень холестерина в крови у большинства людей.Некоторые люди считают, что яйца из-за своего жирного желтка содержат много калорий и могут привести к набору веса. На самом деле, это достаточно низкокалорийный продукт. Одно яйцо содержит около 70-80 калорий, но при этом надолго дает чувство сытости благодаря высокому содержанию протеина. Помимо того, исследования показывают, что употребление яиц на завтрак может помочь снизить общее количество потребляемых калорий в течение дня – таким образом, они способствуют поддержанию здорового веса, стройности.Существует распространенное мнение, что сырые яйца более полезны, так как в них сохраняются все питательные вещества. Однако это не совсем так. Во-первых, сырые яйца могут быть источником сальмонеллы (бактерии, вызывающей пищевое отравление). Во-вторых, усвояемость белка из сырых яиц ниже, чем из вареных или жареных.То, что что яйца негативно влияют на печень из-за высокого содержания жиров и холестерина – миф. На самом деле, яйца содержат холин – вещество, которое поддерживает здоровье печени и способствует ее нормальной работе. Холин помогает выводить избыточный жир из печени и предотвращает развитие жирового гепатоза.Также яйца богаты антиоксидантами, такими как селен и витамин Е, которые защищают клетки печени от повреждений. Умеренное употребление яиц не только не вредит печени, но и может быть полезным для ее здоровья.Люди с диабетом часто избегают яиц, опасаясь, что они могут ухудшить их состояние. Однако умеренное употребление яиц никак не увеличивает риск осложнений у людей с этим заболеванием. Более того, благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию углеводов, а также благодаря присутствию полезных жиро, помогающих контролировать уровень глюкозы в крови, яйца могут быть одним из лучших продуктов в рационе диабетиков.Диетолог подчеркивает: главное при диабете — следить за общим количеством потребляемых калорий.Многие люди убеждены: белок — это самая полезная часть яйца, а желток лучше исключить, так как в нем много жиров и холестерина. Однако это заблуждение. Желток содержит большую часть питательных веществ, включая витамины A, D, E, K, а также холин и антиоксиданты.Что важно помнить; ключ к здоровью — это не столько употребление каких-то отдельных продуктов, а пищевое разнообразие и умеренность в потреблении калорий. Поэтому яйца следует сочетать с другими полезными продуктами, такими как овощи, фрукты, зелень, цельное зерно. При наличии хронических заболеваний их употребление следует оговаривать с лечащим врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты, которые часто называют вредными, на самом деле могут быть полезны организму

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