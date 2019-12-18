Внуки избавляют бабушек и дедушек от одиночества
Научное исследование подтвердило то, в чём не сомневались миллионы людей из разных стран мира. Необходимость заботиться о своих внуках избавляет дедушек и бабушек от одиночества, губительного в пожилом возрасте.
Когда пожилые люди соглашаются уделять значительное внимание воспитанию своих внуков, они ощущают себя менее одинокими, поскольку тем самым увеличивают социальный круг общения, как установили ученые из Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf в немецком Гамбурге. Это результаты исследования с участием 3 849 дедушек и бабушек, которые отвечали на целый ряд вопросов. Один из вопросов затрагивал количество людей, с которыми постоянно общается пожилой человек.
Выяснилось, что если дедушки и бабушки активно участвовали в воспитание внуков, то это количество намного увеличивалась, из-за чего они гораздо реже ощущали одиночество. Наука не раз приходила к выводу о том, что сокращение числа людей, с которыми может общаться человек в пожилом возрасте, крайне негативно сказывается на его физическом и психическом здоровье, В некоторых случаях ускоряя дегенеративные процессы, включая и старческое слабоумие. Общение играет очень важную, по-настоящему лечебную роль, в деле укрепления здоровья пенсионеров.
Кроме того, исследование показало, что забота о внуках существенно укрепляла самооценку пожилых людей, а также помогала им ощущать себя вновь более молодыми. Средний возраст участников опроса составил 66 лет, но из них лишь менее трети или 1 125 человек активно участвовали в воспитании внуков. Результаты данного исследования опубликованы авторитетным научным изданием British Medical Journal Open. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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