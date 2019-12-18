ВИИТ-тренировки оказались бесполезными
Режим тренировок, при котором надо 30 секунд усиленно заниматься, а затем отдыхать две минуты, не повышает спортивные показатели. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.
Последние годы в мире набирает огромная популярность методика высокоинтенсивных тренировок (ВИИТ). В частности, по одному из сценариев человек должен 30 секунд выполнять физические нагрузки так интенсивно, как он только может, чтобы следующие 120 секунд отдыхать, а потом продолжать нагрузки. И вот теперь британские ученые выяснили, что этот метод не повышает спортивные показатели. Участники эксперимента прошли через 6-недельную программу, которая включала те самые ВИИТ.
30-секундные повышенные нагрузки они чередовали с двухминутным отдыхом, и выяснилось, что этот метод не приносит им абсолютно никакой пользы. Исследователи подчеркивают - очень важно ускорить сердцебиение, чтобы увидеть какие-то положительные изменения в организме, но когда человек отдыхает целых две минуты, этого просто не удается добиться. А вот если сочетать нагрузки продолжительностью в 60 секунд с отдыхом в 60 секунд, то это дает гораздо более заметный эффект, как пишет The Daily Mail.
Популярность ВИИТ связана с тем, что ими можно заниматься практически в любом месте, и спортзал посещать вовсе не обязательно. Считается, что они более эффективны, чем продолжительные кардионагрузки в деле избавления от лишнего веса, поскольку в итоге человек расходует больше энергии. Однако группа исследователей из Liverpool John Moores University решила проверить это утверждение. В эксперименте приняли участие 26 мужчин и женщин, которые ранее вели преимущественно сидячий образ жизни. Их разделили на две группы, и в одной практиковали те самые интенсивные нагрузки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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