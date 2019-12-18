Немецкие эксперты проверили таблетки для похудения и советуют их никогда не пить
Зачем менять свое питание когда можно просто проглотить капсулу и похудеть? Это то, что можно услышать в некоторых рекламных обещаниях. Это является слишком спорным, считаю немецкие эксперты.
Продукты для похудения из аптек обещают помочь сбросить килограммы с рекордной скоростью. При этом, вряд ли есть какое-либо доказательство эффекта. А если это так, то только в сочетании с побочными эффектами и по высоким ценам.
Именно об этом свидетельствует расследование Stiftung Warentest, проведенное в Германии. Эксперты детально рассмотрели 13 препаратов, 6 из которых продавались без рецепта. По мнению специалистов, все они «не очень подходят для похудения».
Без рецепта - без эффектаСамое популярное средство, отпускаемое в Германии без рецепта - с активным ингредиентом орлистатом. Однако в большинстве случаев исследования эффективности касаются вариантов орлистата, которые продаются по рецепту, а дозировка там значительно выше. Также было показано, что продукты для похудения с хитозаном помогают вам похудеть - но настолько мало, что, по мнению экспертов, они полезны только в качестве мотивационной помощи.
По рецепту: опасно и дорогоРецептурные препараты с орлистатом или лираглутидом являются эффективными в некоторых исследованиях. Однако были и неприятные побочные эффекты, такие как тошнота или диарея. Поэтому, если такие средства вообще имеет смысл употреблять, то только под наблюдением врача, в сочетании с диетой и физическими упражнениями. Кроме того, они очень дороги.
"Амфетамины по рецепту"
"Эксперты Stiftung Warentest не советует принимать препараты для похудения с веществами, по своему действию похожими на амфетамины, даже для краткосрочного использования. Причиной является риск зависимости и массивные побочные эффекты: предполагается, что лекарства помогут обуздать аппетит, но кроме этого, они могут привести к учащенному сердцебиению, тревоге, головокружению и нарушениям сна", - пишет издание Focus.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что красный рис снижает уровень холестерина.
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