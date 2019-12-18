  1. | | Страдающим от диабета следует принимать пищу не более 3 раз в день

Страдающим от диабета следует принимать пищу не более 3 раз в день

еда

Израильские ученые пришли к выводу, что потребление пищи не более 3 раз в день эффективнее помогает диабетикам терять вес и контролировать уровень сахара в крови. Об этом сообщает журнал DiabetesCare.

Диабет 2 типа является одним из наиболее распространенных метаболических нарушений. Нередко рекомендации по питанию при данном заболевании содержат указания на частые приемы пищи. Однако исследователи из Тель-Авивского университета полагают, что при диабете прием пищи, напротив, должны быть минимизированы.

«Употребление пищи три раза в день может помочь физиологическим процессам лучше синхронизироваться и уменьшить количество инсулина», - приводится их мнение в публикации DiabetesCare.

Ученые проводили эксперимент. Они случайным образом разделили добровольцев, страдавших диабетов второго типа, на две группы, одна из которых должна была соблюдать рацион с шестью приемами пищи в день, тогда как другая – только с тремя. При этом режим трехразовых приемов пищи предполагал большее потребление калорий утром и меньшее – вечером. Рацион предусматривал ранний утренний завтрак с хлебом, фруктами и сладким, плотный обед и легкий ужин, исключавший крахмалистую пищу, сладости и фрукты.

В результате именно этот тип питания с употреблением пищи три раза в день позволил испытуемым потерять вес и значительно улучшить показатели уровня сахара в крови, чего не произошло с людьми из другой группы.

Ранее портал MedikForum.ru публиковал 10 наиболее полезных советов по защите от диабета.
Теги : диабет второго типа, еда

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Врач назвала категории людей, которым нужно отказаться от сливочного м...
Следующая новость
Как может навредить организму чай с лимоном?
Популярное
Четыре вида овощей, наиболее полезных при диабете 2 типа
0
Ученые: даже скромная потеря веса может спасти женщин от рака груди
0
Мед Манука - самый полезный мед в мире: заживляет раны и лечит кишечные инфекции
0
Немецкие медики назвали 7 специй, которые действуют как лекарства
0


Врач-эндокринолог назвала лучшие способы ускорить метаболизм и начать худеть
0
Как может навредить организму чай с лимоном?
0
Страдающим от диабета следует принимать пищу не более 3 раз в день
0
Врач назвала категории людей, которым нужно отказаться от сливочного масла
0
Немецкие эксперты проверили таблетки для похудения и советуют их никогда не пить
0
Скандал в Вене: руководство балетной школы советовало курить и доводило учеников до анорексии
0