Страдающим от диабета следует принимать пищу не более 3 раз в день
Израильские ученые пришли к выводу, что потребление пищи не более 3 раз в день эффективнее помогает диабетикам терять вес и контролировать уровень сахара в крови. Об этом сообщает журнал DiabetesCare.
Диабет 2 типа является одним из наиболее распространенных метаболических нарушений. Нередко рекомендации по питанию при данном заболевании содержат указания на частые приемы пищи. Однако исследователи из Тель-Авивского университета полагают, что при диабете прием пищи, напротив, должны быть минимизированы.
«Употребление пищи три раза в день может помочь физиологическим процессам лучше синхронизироваться и уменьшить количество инсулина», - приводится их мнение в публикации DiabetesCare.
Ученые проводили эксперимент. Они случайным образом разделили добровольцев, страдавших диабетов второго типа, на две группы, одна из которых должна была соблюдать рацион с шестью приемами пищи в день, тогда как другая – только с тремя. При этом режим трехразовых приемов пищи предполагал большее потребление калорий утром и меньшее – вечером. Рацион предусматривал ранний утренний завтрак с хлебом, фруктами и сладким, плотный обед и легкий ужин, исключавший крахмалистую пищу, сладости и фрукты.
В результате именно этот тип питания с употреблением пищи три раза в день позволил испытуемым потерять вес и значительно улучшить показатели уровня сахара в крови, чего не произошло с людьми из другой группы.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал 10 наиболее полезных советов по защите от диабета.
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