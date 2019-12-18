Страдающим от диабета следует принимать пищу не более 3 раз в день

«Употребление пищи три раза в день может помочь физиологическим процессам лучше синхронизироваться и уменьшить количество инсулина», - приводится их мнение в публикации DiabetesCare.

Диабет 2 типа является одним из наиболее распространенных метаболических нарушений. Нередко рекомендации по питанию при данном заболевании содержат указания на частые приемы пищи. Однако исследователи из Тель-Авивского университета полагают, что при диабете прием пищи, напротив, должны быть минимизированы.Ученые проводили эксперимент. Они случайным образом разделили добровольцев, страдавших диабетов второго типа, на две группы, одна из которых должна была соблюдать рацион с шестью приемами пищи в день, тогда как другая – только с тремя. При этом режим трехразовых приемов пищи предполагал большее потребление калорий утром и меньшее – вечером. Рацион предусматривал ранний утренний завтрак с хлебом, фруктами и сладким, плотный обед и легкий ужин, исключавший крахмалистую пищу, сладости и фрукты.В результате именно этот тип питания с употреблением пищи три раза в день позволил испытуемым потерять вес и значительно улучшить показатели уровня сахара в крови, чего не произошло с людьми из другой группы.Ранее портал MedikForum.ru публиковал 10 наиболее полезных советов по защите от диабета.