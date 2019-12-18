Мед Манука - самый полезный мед в мире: заживляет раны и лечит кишечные инфекции
Что особенного в меде манука? Что означает UMF на его упаковках? И действительно ли он может претендовать на самый полезный мед в мире? Мед манука настолько уникальный, что в США "Управление по контролю за продуктами и лекарствами" утвердило его в качестве варианта для лечение ран в 2015 году.
Что такое манука мед?Мед манука родом из Новой Зеландии - он представляет собой темный мед, производимый пчелами, которые опыляют цветы на кусте мануки. В этом меде содержатся активные вещества, которые придают ему природные антибактериальные свойства, и именно это отличает его от других видов.
Что такое торговая марка UMF?UMF расшифровывается как Unique Manuka Factor - эту отметку могут ставить только зарегистрированные лицензированные пчеловодам, производители и экспортеры настоящего меда манука.
Витамины и минералы
"Мед манука содержит витамины группы В, кальций для крепких костей и зубов, железо для здорового производства красных кровяных клеток, калий, который помогает сердечной мышце и цинк для заживления ран и переработки макронутриентов из нашей пищи", - пишет издание ВВС.
ПищеварениеОн также обладает потенциалом в качестве пребиотика, поскольку содержит неперевариваемое соединение, известное как олигосахарид, который помогает повысить уровень «хороших» бактерий, включая бифидобактерии и лактобациллы.
Манука мед помогает заживлению ран?Мед манука наиболее известен благодаря своим ранозаживляющим свойствам, поскольку при нанесении непосредственно на рану он может улучшить процесс регенерации.
Этот уникальный новозеландский мед обладает антимикробными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
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