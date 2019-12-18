  1. | | Мед Манука - самый полезный мед в мире: заживляет раны и лечит кишечные инфекции

Мед Манука - самый полезный мед в мире: заживляет раны и лечит кишечные инфекции

Мед Манука - самый полезный мед в мире: заживляет раны и лечит кишечные инфекции

Что особенного в меде манука? Что означает UMF на его упаковках? И действительно ли он может претендовать на самый полезный мед в мире? Мед манука настолько уникальный, что в США "Управление по контролю за продуктами и лекарствами" утвердило его в качестве варианта для лечение ран в 2015 году.  

Что такое манука мед?

Мед манука родом из Новой Зеландии - он представляет собой темный мед, производимый пчелами, которые опыляют цветы на кусте мануки. В этом меде содержатся активные вещества, которые придают ему природные антибактериальные свойства, и именно это отличает его от других видов.

Что такое торговая марка UMF?

UMF расшифровывается как Unique Manuka Factor - эту отметку могут ставить только зарегистрированные лицензированные пчеловодам, производители и экспортеры настоящего меда манука.

Витамины и минералы

"Мед манука содержит витамины группы В, кальций для крепких костей и зубов, железо для здорового производства красных кровяных клеток, калий, который помогает сердечной мышце и цинк для заживления ран и переработки макронутриентов из нашей пищи", - пишет издание ВВС. 

Пищеварение

Он также обладает потенциалом в качестве пребиотика, поскольку содержит неперевариваемое соединение, известное как олигосахарид, который помогает повысить уровень «хороших» бактерий, включая бифидобактерии и лактобациллы.

Манука мед помогает заживлению ран?

Мед манука наиболее известен благодаря своим ранозаживляющим свойствам, поскольку при нанесении непосредственно на рану он может улучшить процесс регенерации.

Этот уникальный новозеландский мед обладает антимикробными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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Теги : мед, мед манука, продукты питания

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