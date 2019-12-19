Медики назвали продукты, которые обеспечивают спокойный сон без храпа

«Несколько исследований показали, что средиземноморская диета улучшает качество сна, так как она богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшить воспаление в дыхательных путях. Рыба, оливковое масло или авокадо являются продуктами с высоким содержанием этих полезных для кислот», - пояснила доктор Мари Анхелес Идиасабал.

В публикации издания La Vanguardia научные специалисты рассказали о том, что рацион в соответствии со средиземноморской диетой подразумевает употребление многих продуктов с противовоспалительным эффектом. Их употребление защищает от проблем, связанных с дыхательной системой, и в том числе от громкого храпа.Кроме того, медики считают, что для предотвращения храпа полезно есть яйца. Они отмечают, что у людей с ожирением, страдающих сильным апноэ, как правило, также наблюдается дефицит витамина D. В свою очередь, яйца, их желтки, помогают организму активнее синтезировать столь важный для него витамин.Также помогает обеспечить спокойный сон без храпа употребление лука, утверждают испанские эксперты. Этот продукт увеличивает кровоток и полезен для сердца, обладает противовирусными и бактерицидными свойствами.Лучшим вечерним напитком специалисты называют чай с добавлением мяты, тогда как от употребления алкоголя они призывают отказаться, поскольку его прием только ухудшает ситуацию, увеличивая интенсивность храпа.Медики напомнили, что храп реже проявляется, если человек спит на боку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты провоцируют бессонницу.