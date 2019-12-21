  1. | | Эксперты рассказали, какие бюджетные продукты помогают похудеть

Эксперты рассказали, какие бюджетные продукты помогают похудеть

капуста

В список бюджетных продуктов, которые эксперты рекомендуют использовать для похудения входят куриные яйца, овсянка, капуста, яблоки, но и не только.

Здоровое питание является лучшей стратегией в деле избавления от лишнего веса и поддержания обретенного. Многие считают, что этот подходит является дорогостоящим, но на самом деле рацион можно составить таким образом, чтобы он давал организму много полезных веществ и при этом был бюджетным, пишет МК в Волгограде.

Так, стремящиеся похудеть должны включать в питание яйца (что важно, вареные или в виде омлета, но не жареного в масле). Насыщенные питательными веществами, яйца отлично утоляют чувство голода, при этом после их употребления долго держится ощущение сытости.

Также для похудения полезна вполне бюджетная овсянка, но не в виде хлопьев быстрого приготовления, а только грубого помола. Овсяная крупа насыщена клетчаткой, которая способна подавлять аппетит сразу на несколько часов.

Еще одна крупа, гречка, как и овсянка, богата клетчаткой и растительным белком, что усиливает действие жиросжигающих нагрузок.
Кроме того, похудению содействует употребление недорогих и низкокалорийных яблок. В запеченном виде яблоки могут быть превосходной альтернативой сладостям и калорийным десертам.

Капуста – еще один бюджетный продукт для похудения. Она содержит вещества, которые поддерживают метаболизм, а благодаря высокому содержанию клетчатки этот овощ уменьшает желание перекусить и ускоряет пищеварение.

Ранее портал MedikForum.ru писал о «золотых правилах» оздоровления кишечника.
Теги : похудение

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