Австралийский эксперт Карла Оутс назвала 3 «золотых правила» оздоровления кишечника
По мнению работающей с пробиотиками Карлы Оутс, состояние кишечника напрямую связано с психическим здоровьем, состоянием кожи, пищеварением и иммунной системой.
Эксперт из австралийского Сиднея считает, что длительные проблемы с кишечником могут приводить к артриту, гормональному дисбалансу, увеличению веса, хронической усталости и даже к развитию рака. В то же время существуют «золотые правила», следуя которым можно добиться оздоровления кишечника, - об этих принципах Карла Оутс рассказывает в публикации издания The Daily Mail.
Как можно меньше добавленного сахара и обработанной пищи. Эксперт рекомендует сокращать потребление продуктов глубокой обработки и рафинированного сахара. Следование этому принципу приводит к быстрому улучшению здоровья кишечника, так как начинается рост полезных бактерий и уменьшается воспаление.
Спать до 8 часов. Когда организм лишен нормального сна, в кишечнике начинают копиться токсины, которые вызывают усталость, заторможенность мышления, проблемы с памятью и воспаление, говорит Карла Оутс. Все это со временем может стать причиной хронических состояний, таких как артрит и диабет 2 типа.
Эксперт отмечает, что 90 процентов серотонина - гормона хорошего самочувствия - вырабатывается в кишечнике, а недостаток сна ведет к автоматическому снижению уровня серотонина. Из-за снижения серотонина возможны беспокойство, депрессия, потеря энергии, резкие перепады настроения, сильная тяга к еде. Для защиты от этих нарушений в среднем нужен восьмичасовой полноценный отдых каждую ночь, поясняет Оутс.
Употреблять ферментированную пищу. Такая еда значительно повышает в кишечнике уровень пробиотиков, стимулирующих иммунитет. Специалист рекомендует употреблять в пищу квашеную капусту и кимчи, - они улучшают не только пищеварение, но и кожу.
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