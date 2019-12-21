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3 причины, почему стоит заменить белый рис на коричневый

3 причины, почему стоит заменить белый рис на коричневый

Коричневый рис отличается от белого риса тем, что он содержит все три части зернового ядра, а именно отруби, зародыш и эндосперм. В то время как первый и второй слои заполнены клетчаткой и другими питательными веществами, третий слой состоит в основном из крахмала. Этот третий слой - то, что остается после того, как коричневый рис перерабатывается в белый. Читайте о 3 причинах, почему вам стоит заменить белый рис на коричневый.

Польза коричневого риса

Низкий гликемический индекс и контроль уровня сахара в крови

Коричневый рис имеет низкий гликемический индекс, поэтому он не вызывает всплесков сахара после употребления в пищу. Также считается, что коричневый рис снижает уровень холестерина, улучшает пищеварение, способствует предотвращению образования тромбов.

Улучшение когнитивных функций

Недавнее исследование, опубликованное в BMC Complementary and Alternative Medicine, показало, что богатый питательными веществами коричневый рис может улучшить когнитивную дисфункцию в мышиной модели болезни Альцгеймера. Коричневый рис не только оказывает профилактическое действие против когнитивных нарушений, но также снижает уровень амилоида- B в мозге.

"Амилоид- B  представляет собой фрагмент белка, который обычно ассоциируемый с болезнью Альцгеймера. Считается, что накопление этого фрагмента в мозге нарушает межклеточную связь и активирует иммунные клетки, вызывая воспаление. Этот иммунный процесс в конечном итоге разрушает клетки головного мозга, что приводит к снижению когнитивных функций и возникновению болезни Альцгеймера", - говорится в исследовании.

Иммунная и эндокринная система

Питательные вещества и соединения в коричневом рисе также могут помочь в профилактике некоторых заболеваний. Коричневый рис богат витаминами группы В, железом, магнием и селеном, которые участвуют в различных биологических функциях - от иммунного ответа до регуляции щитовидной железы и образования новых клеток. Эти питательные вещества вместе с различными классами фитонутриентов помогают снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет 2 типа.

Ранее на Медикфорум мы писали о 4 принципах питания при артрите.
Теги : рис, коричневый рис

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