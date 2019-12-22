Журналисты рассказали, что в курином мясе Subway курицы менее 50%. Компания подала на них в суд
В 2017 году было опубликовано расследования под руководством канадской радиовещательной компанией Marketplace в Trent University. В Marketplace журналисты провели ДНК тестирования на шесть образцов куриного мяса из пяти ресторанов быстрого питания. Subway оказалась в числе аутсайтедеров. Теперь компания подала в суд, но безуспешно.
"Они сообщили, что большинство образцов курицы были частично поддельными, реструктурированными соевым белком. Образцы курицы McDonald's, A & W, Tim Horton's и Wendy содержали от 88,5 до 89,4% фактической куриной ДНК. По словам журналистов, образцы курицы в Subway были намного хуже. Согласно лабораторным результатам, жареная курица Subway содержит только 53,6% курицы, а куриные полоски Subway содержат только 42,8% курицы. Subway оспаривает выводы", - пишет издание Helth News.
Иск был отклоненSubway пытался подать в суд на журналистов за ложную публикацию «опрометчивой и злонамеренной» информации, «которой не хватало научной строгости». Этот иск был отклонен Верховным судом Онтарио. Суд постановил, что Канадская телерадиокомпания имеет полное право заниматься журналистскими расследованиями.
В своем иске, Subway, по существу, требовала компенсацию за потерянных клиентов, потерянные продажи и разрушенную репутацию. Хотя журналисты могут свободно публиковать результаты своих лабораторных исследований, Subway в настоящее время оспаривает эти лабораторные результаты. С момента вынесения постановления Subway провела собственные лабораторные испытания, чтобы показать, что их курица содержит только 1% соевого наполнителя.
Пока неясно, будет ли компания подавать иск повторно.
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