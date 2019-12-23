Ирина Слуцкая и Аделина Сотникова оценили качество льда нижегородского «Спорт Порта»
В первые два дня работы ледовую площадку «Спорт Порт» на нижегородской Стрелке посетили более 10 тысяч человек.
Зимний спортивный комплекс под открытым небом на территории стадиона «Нижний Новгород» официально открыли 21 декабря 2019 года. Открывать площадку приехали чемпионки по фигурному катанию Ирина Слуцкая и Аделина Сотникова.
– Очень приятно, что в этом году мне выпала честь со своей командой приехать и открыть такую потрясающую площадку. Очень здорово, когда у людей есть возможность прийти покататься, причем за доступную сумму. Место потрясающее. И меня особо порадовало качество льда, на котором могут выступать даже олимпийские чемпионы,
– сказала Ирина Слуцкая.
На спортивно-развлекательную площадку на нижегородской Стрелке пришли более 10 тысяч человек.
– Я считаю, очень правильно и круто устраивать такие мероприятия, привлекать народ к спорту. Может быть кому-то настолько понравится фигурное катание или хоккей, что он решит профессионально заняться этим видом спорта или это станет его хобби,
– заметила Аделина Сотникова.
Зимний «Спорт Порт» раскинулся на 25 тысяч квадратных метров. Кроме катка на 3 тысячи «квадратов» здесь расположилась также профессиональная хоккейная площадка. Первый матч на ней сыграли детские сборная «Торпедо-11» и команда «Кстово». Вбрасывание сделал олимпийский чемпион, в недавнем прошлом игрок НХЛ Андрей Коваленко.
– В этом году мы приняли решение сделать обе площадки с искусственным льдом. Прошлой зимой из-за перепадов температур нам приходилось делать перерывы в работе катка. Как и летом на «Спорт Порт» будут проходить бесплатные тренировки с профессиональными инструкторами. Зимой это будет фигурное катание, хоккей. Качество льда мотивирует приходить сюда снова и снова,
– отметил заместитель нижегородского губернатора Александр Югов.
Площадка работает ежедневно с 9.30 до 23.00.
– Хочется, чтобы в Нижнем Новгороде было как можно больше площадок, где можно интересно и с пользой провести время. Надеюсь, что зимний «Спорт Порт» станет и в холодное время года популярным местом отдыха у нижегородцев и гостей города. Задача «Спорт Порта» привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей всех возрастов,
– заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что «зимний спортивный город» открыли на нижегородской Стрелке.
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