Ирина Слуцкая и Аделина Сотникова оценили качество льда нижегородского «Спорт Порта»

– Очень приятно, что в этом году мне выпала честь со своей командой приехать и открыть такую потрясающую площадку. Очень здорово, когда у людей есть возможность прийти покататься, причем за доступную сумму. Место потрясающее. И меня особо порадовало качество льда, на котором могут выступать даже олимпийские чемпионы,

– Я считаю, очень правильно и круто устраивать такие мероприятия, привлекать народ к спорту. Может быть кому-то настолько понравится фигурное катание или хоккей, что он решит профессионально заняться этим видом спорта или это станет его хобби,

– В этом году мы приняли решение сделать обе площадки с искусственным льдом. Прошлой зимой из-за перепадов температур нам приходилось делать перерывы в работе катка. Как и летом на «Спорт Порт» будут проходить бесплатные тренировки с профессиональными инструкторами. Зимой это будет фигурное катание, хоккей. Качество льда мотивирует приходить сюда снова и снова,

– Хочется, чтобы в Нижнем Новгороде было как можно больше площадок, где можно интересно и с пользой провести время. Надеюсь, что зимний «Спорт Порт» станет и в холодное время года популярным местом отдыха у нижегородцев и гостей города. Задача «Спорт Порта» привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей всех возрастов,