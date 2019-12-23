Дорогие покупки вызывают синдром самозванца
Приобретение товаров из категории роскоши может спровоцировать развитие синдрома самозванца. К такому удивительному выводу пришли исследователи из Бостонского колледжа.
Покупки люксовых товаров рождают у людей ощущения несоответствия самим себе, особенно в том случае, если человеку в целом данные приобретения не нужны. А это, в свою очередь, может стать причиной развития синдрома самозванца среди покупателей, как показало исследование ученых из Бостонского колледжа, результаты которого были опубликованы журналом Journal of Consumer Research. Поначалу, когда люди приобретают модные автомобили или уникальные ювелирные изделия, то это развивает у них чувство собственной статусности и радости. Но люксовые товары - это меч с обоюдоострым клинком, как полагают исследователи.
Они выяснили, что многие покупатели воспринимают данные товары, как привилегии, которые они не заслуживают. Именно это является причиной синдрома самозванца. Данная научная работа представляет собой метаанализ 9 предыдущих исследований, который показал, что некоторые покупатели имеют проблему самоидентичности, когда используют купленные люксовые продукты. Если бы они не носили или не использовали столь роскошные предметы и товары, то чувствовали бы себя более уверенно.
Так, одна женщина рассказала исследователям, что ощущает некое чувство стыда, когда носит золотое ожерелье с бриллиантами, поскольку не в её характере носить подобного рода ювелирные изделия, даже несмотря на то, что она может их себе позволить. Впрочем, у людей, имеющих высокую самооценку, подобных проблем не возникает. Кроме того, синдром самозванца не появляется и в том случае, если люди используют люксовые продукты только по каким-то специальным поводам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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