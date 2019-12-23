Эксперт объяснил, как выявить некачественный алкоголь с помощью зажигалки

«Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку, а потом поджечь зажигалкой. Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт, а если пламя зеленое, - это метиловый спирт, пить который категорически нельзя и необходимо немедленно обратиться в полицию», - поделился Павел Шапкин.

«В интернете можно увидеть множество объявлений о продаже пустых бутылок из-под любого элитного алкоголя. В эти бутылки заливают подделку. Потом все продается вновь через интернет или через барменов. Когда вы идете в кафе и заказываете там крепкий напиток, то вы не можете быть на 100% уверены в его качестве», - высказался эксперт.