Эксперт объяснил, как выявить некачественный алкоголь с помощью зажигалки
Зажигалка может помочь проверить качество алкоголя, цвет пламени позволяет выявить содержание опасного спирта в напитке. Об этом новостному агентству «Москва» рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
По словам эксперта, чаще всего в России подделывают элитный алкоголь стоимостью от 1,5 тыс. руб. - виски, коньяк, ром и дорогую водку. Простой трюк с зажигалкой может помочь определить, настоящий у вас в руках напиток или только суррогат.
«Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку, а потом поджечь зажигалкой. Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт, а если пламя зеленое, - это метиловый спирт, пить который категорически нельзя и необходимо немедленно обратиться в полицию», - поделился Павел Шапкин.
Эксперт призвал не проделывать подобные эксперименты в состоянии опьянения, поскольку это чревато опасными последствиями из разряда несчастных случаев.
Также, по мнению Шапкина, алкоголь нельзя приобретать через интернет. Он заявил, что в худшем случае употребление спиртного, купленного в Сети, может закончиться гибелью человека.
«В интернете можно увидеть множество объявлений о продаже пустых бутылок из-под любого элитного алкоголя. В эти бутылки заливают подделку. Потом все продается вновь через интернет или через барменов. Когда вы идете в кафе и заказываете там крепкий напиток, то вы не можете быть на 100% уверены в его качестве», - высказался эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нужно есть и пить для борьбы с похмельем.
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