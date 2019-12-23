  1. | | Эксперт объяснил, как выявить некачественный алкоголь с помощью зажигалки

Эксперт объяснил, как выявить некачественный алкоголь с помощью зажигалки

зажигалка

Зажигалка может помочь проверить качество алкоголя, цвет пламени позволяет выявить содержание опасного спирта в напитке. Об этом новостному агентству «Москва» рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По словам эксперта, чаще всего в России подделывают элитный алкоголь стоимостью от 1,5 тыс. руб. - виски, коньяк, ром и дорогую водку. Простой трюк с зажигалкой может помочь определить, настоящий у вас в руках напиток или только суррогат.

«Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку, а потом поджечь зажигалкой. Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт, а если пламя зеленое, - это метиловый спирт, пить который категорически нельзя и необходимо немедленно обратиться в полицию», - поделился Павел Шапкин.

Эксперт призвал не проделывать подобные эксперименты в состоянии опьянения, поскольку это чревато опасными последствиями из разряда несчастных случаев.

Также, по мнению Шапкина, алкоголь нельзя приобретать через интернет. Он заявил, что в худшем случае употребление спиртного, купленного в Сети, может закончиться гибелью человека.

«В интернете можно увидеть множество объявлений о продаже пустых бутылок из-под любого элитного алкоголя. В эти бутылки заливают подделку. Потом все продается вновь через интернет или через барменов. Когда вы идете в кафе и заказываете там крепкий напиток, то вы не можете быть на 100% уверены в его качестве», - высказался эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нужно есть и пить для борьбы с похмельем.
Теги : алкоголь

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Нижегородские моржи разыграли Кубок чемпионата по зимнему плаванию
Следующая новость
6 плюсов для здоровья от употребления в пищу сырых бобов какао
Популярное
Эксперт объяснил, как выявить некачественный алкоголь с помощью зажигалки
0
Нижегородские моржи разыграли Кубок чемпионата по зимнему плаванию
0
Названы 5 калорийных, но не вредных для фигуры продуктов
0
Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
0


Как выбрать качественный сладкий подарок ребенку? Рассказывают эксперты
0
Виды жиров и их источники
1
4 способа предотвратить обезвоживание, когда вы путешествуете
0
Пять спортшкол олимпийского резерва муниципалитеты передадут правительству Нижегородской области
0
Дорогие покупки вызывают синдром самозванца
0
Новый "суперфуд": 5 полезных свойств кудрявой капусты
0