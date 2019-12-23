Врач рассказала, какие продукты могут разрушать и защищать почки
О том, каким должно быть питание для оздоровления почек, и какие продукты разрушают парный орган, на портале Focus.de рассказала Клеменс Коэн, главный врач клиники по лечению заболеваний почек, высокого давления и ревматизма в мюнхенской клинике Харлахинг.
Эксперт констатирует: пищевые привычки людей за последние годы резко изменились, сегодня только небольшая часть готовят еду для себя каждый день – преобладают в питании готовые закуски и фастфуд. Усугубляет ситуацию недостаток упражнений. Как следствие, развиваются диабет и гипертония, которые увеличивают нагрузку на почки.
«Почки людей больше не справляются полностью с задачей фильтрацией вредных веществ из крови и выведением их через мочу. У каждого десятого нарушена функция почек», - говорит Клеменс Коэн.
Врач предупреждает: почки долго страдают тихо и не болят (исключение составляют только камни в почках). Почечная дисфункция может выражаться в общих симптомах, когда человеку может уже требоваться диализ. Согласно исследованию, хроническая почечная недостаточность в последние годы увеличилась в статистике больше, чем любая другая болезнь.
«Малоподвижный образ жизни с продуктами, которые обеспечивают много калорий, в сочетании с отсутствием физических упражнений, наносит вред почкам из-за высокого кровяного давления и диабета. Кроме того, некоторые ингредиенты могут непосредственно отягощать наши почки. Это особенно верно, когда функция почек уже нарушена», - сообщила эксперт.
Клеменс Коэн поделилась следующими рекомендациями по оздоровлению почек.
Меньше соли. Необходимо употреблять не более шести граммов соли в день. Избыток соли вызывает стресс у почек, они не удаляют полностью хлорид натрия из крови, и это повышает кровяное давление.
Врач констатирует: готовые продукты особенно богаты солью. Не только колбаса, но и хлебные продукты содержат много соли.
Меньше фосфата. Фосфат – минерал, важный для структуры костей. Но если его количество слишком велико, это может привести к перегрузке фильтрующих элементов и к кальцификации сосудов.
Клеменс Коэн заметила, что фосфат естественным образом содержится во многих видах фруктов и овощей, но в небольших количествах и в связанной форме, которую организм почти не усваивает. Это отличается от фосфата как добавки в продуктах. Под номерами E от 338 до 341, а также 343, 459 до 325 фосфат содержится, например, в коле, колбасах и плавленом сыре.
Контроль белка. Белок нагружает почки. Человеку с весом тела 70 килограммов нужно только около 56 граммов белка в день. 100 граммов говядины дают 26 граммов белка, 100 граммов йогурта - 5 граммов белка. Эксперт рекомендует есть мясо только один раз в неделю.
«Идеальной для здоровья почек является средиземноморская диета. Немного мяса, высококачественного оливкового масла, немного рыбы и много фруктов, овощей и клетчатки», - поделилась Клеменс Коэн.
Также она настоятельно советует готовить пищу самостоятельно.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем помогает клетчатка.
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