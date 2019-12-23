Врач рассказала, какие продукты могут разрушать и защищать почки

«Почки людей больше не справляются полностью с задачей фильтрацией вредных веществ из крови и выведением их через мочу. У каждого десятого нарушена функция почек», - говорит Клеменс Коэн.

«Малоподвижный образ жизни с продуктами, которые обеспечивают много калорий, в сочетании с отсутствием физических упражнений, наносит вред почкам из-за высокого кровяного давления и диабета. Кроме того, некоторые ингредиенты могут непосредственно отягощать наши почки. Это особенно верно, когда функция почек уже нарушена», - сообщила эксперт.

«Идеальной для здоровья почек является средиземноморская диета. Немного мяса, высококачественного оливкового масла, немного рыбы и много фруктов, овощей и клетчатки», - поделилась Клеменс Коэн.