От каких проблем со здоровьем помогает клетчатка
Употребление клетчатки защищает от ожирения, рака, диабета, сердечно-сосудистых нарушений. О том, зачем нужно есть клетчатку, и кому от нее лучше воздержаться, пишет портал MedikForum.ru.
Строго говоря, клетчатка - это углевод. Но отличающийся от других углеводов, таких как сахар или крахмал, тем, что организм не может использовать ее в качестве поставщиков энергии. Из клетчатки не формируются жировые отложения.
Помогает худеть. Пищеварительная система человека не может расщепить волокна, из которых состоит клетчатка. В желудке они набухают, заполняют его и создают ощущение сытости, которое длится дольше, чем то, которое дают продукты без клетчатки. Таким образом, пищевые волокна утоляют голод, не снабжая организм дополнительными калориями, и помогают худеть.
Защищает от роста сахара в крови. Употребление клетчатки ведет к замедлению процессов усвоения углеводов – в результате сахара медленнее поступает в кровь. Защищенность организма от резких скачков сахара в крови очень важна для предотвращения предиабета и диабета.
Препятствует запорам. Рацион с высоким содержанием клетчатки не только помогает похудеть, но и стимулирует пищеварение, предотвращает запоры. Нерастворимые волокна связывают воду в кишечнике и при этом набухают. Стул становится более рыхлым и объемным, что облегчает его продвижение в кишечном тракте.
Выводит токсины. Волокна клетчатки обладают свойством связывать токсичные вещества в кишечнике и способствовать их выведению. Это защищает кишечную стенку от повреждений, потому что длительное пребывание загрязняющих веществ в пищеварительном тракте может сильно ее раздражать.
Действует как пребиотик. Клетчатка служат пищей для полезных микроорганизмов в кишечнике. Эти кишечные бактерии чрезвычайно важны, потому что они поддерживают пищеварительный тракт здоровым и помогают в обработке пищи.
Защищает от рака толстой кишки. Всего 10 граммов клетчатки в день снижают риск злокачественных опухолей толстой кишки и прямой кишки примерно на 10 процентов. Данное количество можно найти, например, в 150 граммах белой фасоли, 200 граммах зеленого горошка или в 100 граммах чернослива.
В свою очередь, ежедневное употребление 32 граммов клетчатки в день снижает риск развития рака толстой кишки на 40 процентов.
Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Клетчатка также является эффективным оружием для снижения уровня холестерина. Тем самым она помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию и сердечный приступ.
Сколько нужно есть клетчатки? Немецкое общество питания (DGE) рекомендует минимальное количество клетчатки 30 граммов в день.
Продукты с высоким содержанием клетчатки:
- цельнозерновые,
- бобовые,
- овощи, фрукты и зелень.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему необходимо употреблять в пищу цельные продукты.
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