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От каких проблем со здоровьем помогает клетчатка

продукты с клетчаткой

Употребление клетчатки защищает от ожирения, рака, диабета, сердечно-сосудистых нарушений. О том, зачем нужно есть клетчатку, и кому от нее лучше воздержаться, пишет портал MedikForum.ru.

Строго говоря, клетчатка - это углевод. Но отличающийся от других углеводов, таких как сахар или крахмал, тем, что организм не может использовать ее в качестве поставщиков энергии. Из клетчатки не формируются жировые отложения.

Помогает худеть. Пищеварительная система человека не может расщепить волокна, из которых состоит клетчатка. В желудке они набухают, заполняют его и создают ощущение сытости, которое длится дольше, чем то, которое дают продукты без клетчатки. Таким образом, пищевые волокна утоляют голод, не снабжая организм дополнительными калориями, и помогают худеть.

Защищает от роста сахара в крови. Употребление клетчатки ведет к замедлению процессов усвоения углеводов – в результате сахара медленнее поступает в кровь. Защищенность организма от резких скачков сахара в крови очень важна для предотвращения предиабета и диабета.

Препятствует запорам. Рацион с высоким содержанием клетчатки не только помогает похудеть, но и стимулирует пищеварение, предотвращает запоры. Нерастворимые волокна связывают воду в кишечнике и при этом набухают. Стул становится более рыхлым и объемным, что облегчает его продвижение в кишечном тракте.

Выводит токсины. Волокна клетчатки обладают свойством связывать токсичные вещества в кишечнике и способствовать их выведению. Это защищает кишечную стенку от повреждений, потому что длительное пребывание загрязняющих веществ в пищеварительном тракте может сильно ее раздражать.

Действует как пребиотик. Клетчатка служат пищей для полезных микроорганизмов в кишечнике. Эти кишечные бактерии чрезвычайно важны, потому что они поддерживают пищеварительный тракт здоровым и помогают в обработке пищи.

Защищает от рака толстой кишки. Всего 10 граммов клетчатки в день снижают риск злокачественных опухолей толстой кишки и прямой кишки примерно на 10 процентов. Данное количество можно найти, например, в 150 граммах белой фасоли, 200 граммах зеленого горошка или в 100 граммах чернослива.

В свою очередь, ежедневное употребление 32 граммов клетчатки в день снижает риск развития рака толстой кишки на 40 процентов.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Клетчатка также является эффективным оружием для снижения уровня холестерина. Тем самым она помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию и сердечный приступ.

Сколько нужно есть клетчатки? Немецкое общество питания (DGE) рекомендует минимальное количество клетчатки 30 граммов в день.
Продукты с высоким содержанием клетчатки:
  • цельнозерновые,
  • бобовые,
  • овощи, фрукты и зелень.
Когда клетчатка нежелательна. При обострении хронических воспалительных заболеваний кишечника клетчатка может только усугублять нежелательные симптомы, в таких случаях следует придерживаться рациона с низким содержанием клетчатки диеты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему необходимо употреблять в пищу цельные продукты.
Теги : клетчатка

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