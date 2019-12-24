Употребление кофеина полезно при жирной диете
Употребление кофеина поможет противостоять рискам для здоровья от диеты с большим количеством жира и сахара. Таковы результаты исследования ученых из Университета Иллинойса.
Американские исследователи выяснили, что кофеин может противостоять негативному воздействию диеты, содержащей большое количество жира и сахара. Он делает это за счёт снижения сохранности липидов в жировых клетках и уменьшения прибавки веса, а также производства триглицеридов. Как говорится в исследовании, результаты которого опубликованы Journal of Functional Foods, эффект традиционного кофеина совпадает с воздействием синтетического. Учёные выбрали для исследования лабораторных крыс и обнаружили, что если эти животные употребляли кофеин, извлеченный из чая мате, то они набирали на 16% меньше веса, а также на 22% меньше жира в теле, чем крысы, получавшие декофеинизированный чай.
Чай мате это растительный безалкогольный напиток, богатый фитохимикатами, флавоноидами и аминокислотами, который активно употребляется жителями латиноамериканских стран. Количество кофеина в одной порции чая мате варьируется от 65 до 130 мг. В чашке традиционного кофе этот показатель также различается от 30 до 300 мг. В ходе четырехнедельного исследования лабораторные крысы держались на диете, которая содержала 40% жиров, 45% углеводов и всего 15% белка. Данное сочетание считается крайне нездоровым. Часть крыс также получала количество кофеина, которое является эквивалентом 4 чашек кофе для человека ежедневно.
К концу периода наблюдений процент жира в теле крыс из двух групп существенно различался. За счёт употребления кофеина крысам из первой группы удалось уменьшить показатели жира и веса. Кофеин снижал накапливание липидов в жировых клетках на 20-41%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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