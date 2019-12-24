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Жесткие диеты усиливают чувство одиночества

Выбор питания

Находящиеся на жестком режиме питания люди значительно чаще ощущают одиночество, как показало исследование. Они просто не могут поделиться с другими пищей.

Жесткие ограничения в питании вовсе не всегда связаны с необходимостью похудеть. Иногда они вызываются какими-либо пищевыми аллергиями, иногда проблемами со здоровьем, либо религиозными и социокультурными ограничениями. Во всех этих случаях люди, которые должны придерживаться данных ограничений, чувствуют большую социальную изоляцию. А всё потому, что они не могут полноценно общаться с другими людьми, так как это общение часто подразумевают совместный приём пищи. К такому выводу пришли исследователи из Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management во главе с доцентом Кэйтлин Вули (Kaitlin Woolley).

Они провели метаанализ 7 исследований и контрольных экспериментов, который показал, что ограничения в приеме пищи предсказывают формирование чувства одиночества не только среди детей, но и среди взрослых. К примеру, исследование Корнельского университета дало первые доказательства того, что жёсткие диеты усиливают одиночество. В ходе одного эксперимента люди, которые ранее ни в чём не ограничивали себя в питании, должны были исключить из рациона определенные группы продуктов. Через некоторое время эти люди пожаловались, что ощущают себя более одинокими. Было доказано, что это чувство вызвано не собственно ограничениями в пище, а невозможностью участвовать в полноценном приеме пищи с другими людьми.

Общение за общим столом является одним из самых древних методов укрепления социальных связей, как подчёркивает автор исследования. Ранее ученые доказали, что незнакомцы ощущают большую связь и доверие друг к другу, когда они делятся пищей и едят из одной тарелки. Если же человек вынужден постоянно отказываться от тех или иных продуктов питания, которые ему предлагают другие, у него может появиться ощущение изолированности и одиночества. Об этом пишет Yahoo News. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : диеты, одиночество

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