Нужно ли нам каждый день есть супы
Широко распространено мнение о том, что человек обязательно должен питаться первыми блюдами и желательно ежедневно. Действительно ли это так?
Еще на заре научного изучения систем пищеварения человека была доказана польза горячих жидких блюд - супов, похлебок, бульонов и т.д. Помимо того, что они наполняют наш организм минеральными солями, белками, жирами и углеводами, первые блюда нормализуют выделение желудочного сока, что очень важно для осуществления пищеварительных процессов. В луке, чесноке, других добавках, используемых в разного рода супах и бульонах, содержатся особые ароматические вещества, которые усиливают секреторную деятельность желез пищеварения. Супы помогают лучше усваивать полезные компоненты в пище. Значительную роль первые блюда играют для людей, нуждающихся в лечебном питании, особенно жертв гастритов и язв. Впрочем, им надо помнить, что, к примеру, щи и наваристые супы им не подходят, а вот куриные бульоны и молочные супы даже рекомендуются.
Если вы поглощаете суп с черным хлебом, это благотворно влияет на моторную функцию кишечника, стимулирует его сокращения и не дает переваренной пище застаиваться. Тем самым первые блюда являются хорошим средством профилактики запоров. Супы подойдут даже тем, кто находится на жесткой диете из-за больших объемов лишнего веса. Впрочем, и здесь надо делать правильный выбор - тут требуются небольшие порции преимущественно овощных первых блюд, которые обеспечивают сытость на длительный срок, но не содержат множества калорий.
В мясе, грибах и рыбе, которые добавляются в первые блюда, имеются пурины, которые могут перенагрузить печень. Поэтому в пожилом возрасте жирные и наваристые супы не рекомендуются, лучше выбирать что-нибудь полегче. К слову, врачи советуют есть супы приблизительно в одно и то же время дня. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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