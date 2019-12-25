Овсяная мука на завтрак снижает риск инсульта
Отказ от яиц и белого хлеба в пользу овсяной муки снижает риск инсульта. Это исследование продемонстрировало дополнительные преимущества средиземноморской диеты, которая подразумевает употребление цельнозерновых продуктов.
Миллионы людей в разных странах мира начинают свой день с завтрака из яиц и белого хлеба. Однако исследователи из Дании выяснили, что если отказаться от этой привычки и сделать преимущественным ингредиентом для завтрака овсяную муку, то тем самым можно снизить риск инсульта. Отметим, что способность овсяной муки уменьшать опасность острого нарушения мозгового кровообращения отмечалась и раньше, но в распоряжении науки не было четкой картины того, как смена одних распространенных блюд в пользу других на завтрак влияет конкретно на риск инсульта.
И вот теперь исследователи изучили пищевые предпочтения 55 000 взрослых жителей Дании со средним возрастом в 56 лет, которые ранее не сталкивались с инсультами. В момент начала наблюдений каждую неделю их участники употребляли, в среднем 2,1 порцию яиц, три порции белого хлеба, одну порцию йогурта и только 0,1 порции овсяной муки. Исследователи наблюдали за этими людьми не менее 13,4 лет. За этот период 2 260 человек столкнулись с инсультами.
Использовав статистическую модель, исследователи подсчитали, что если человек заменяет одну порцию яиц или белого хлеба блюдом из овсяной муки в неделю, то тем самым уменьшает вероятность инсульта на 4%, по сравнению с теми, кто продолжает употреблять яйца или хлеб на завтрак. При этом отказ от йогурта в пользу овсяной муки не уменьшал риска инсульта. Исследование показало, что более активное потребление овсяной муки на завтрак может быть составной частью стратегии профилактики инсульта. Впрочем, нельзя исключить, что на это влияют и другие индивидуальные, более значительные факторы, как полагают исследователи из Aarhus University. Информацию об этом публикует Montreal Gazette. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий