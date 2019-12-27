7 советов, помогающих избавиться от жира на животе

«Сахар вызывает выброс инсулина, который, в свою очередь, стимулирует накопление жира, особенно в зоне живота и талии», - отмечает эксперт.

Если вы и сами замечаете, что ваша талия слишком обширна, первое, на что стоит обратить внимание, - это то, сколько сахара вы потребляете. Известный британский диетолог Зана Моррис пишет в своей книге «Жирная диета: как сбросить 10 фунтов за 14 дней», что скопления жира на животе в значительной степени вызваны сахаром.Говоря о сахаре, специалист имеет в виду не только очевидные сладости, но и продукты, содержащие сахар и крахмал и вызывающие увеличение концентрации глюкозы в крови вместе с ростом инсулина, - это, например, многие виды хлеба и макаронных изделий, алкоголь, соусы. Без контроля их потребления добиться уменьшения жировых отложений невозможно.Если отказ от сладкого невозможен, нужно хотя бы перестать покупать готовые сласти, которые зачастую представляют собой сочетание жира и сахара, наиболее неблагоприятное для организма. Готовить десерты лучше самостоятельно на основе здоровых и полезных продуктов. К примеру, замороженный йогурт, смешанный с корицей и ягодами, - это отличный вариант мороженого. С использованием йогурта, фруктов и ягод можно готовить различные варианты угощений, которые удовлетворят тягу к сладкому, но при этом не будут откладывать в жир.Даже от свежевыжатых соков лучше отказаться, если есть проблема с лишним жиром, поскольку они дают организму сразу слишком много сахара. Употребление в пищу цельных фруктов предпочтительнее, поскольку при этом потребляются питательные вещества и клетчатку, которые помогают поддерживать здоровый кишечный микробиом. Но фрукты нужно есть правильно: чтобы полезные вещества из них усваивались, фрукты следует есть вместе с чем-то жиросодержащим, - например, с растительным маслом, кусочком сыра или творогом.Орехи полны протеинов и полезных жиров, и после их употребления очень долго держится чувство сытости. Кроме того, вещества орехов содействуют оздоровлению сосудов, активизируя тем самым кровообращение, что улучшает обмен веществ, стимулирует выведение холестерина и в конечном итоге способствует стройности, защищенности от набора лишнего веса. Также употребление орехов улучшает микрофлору кишечника, стимулируя развитие полезных бактерий, - данное обстоятельство также связано с защитой от увеличения жировых отложений, данный факт констатировали специалисты Американской ассоциации сердца.Эти жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах и рыбе (семга, сельдь, скумбрия, сардины, тунец) эффективно борются с воспалением в организме, с которым в свою очередь связано накопление жировой ткани (в особенности, на животе).Аминокислоты присутствующие в белке куриных яиц, стимулируют гормоны, которые действуют как жиросжигатели в области живота и талии. Кроме того, в них содержится витамин В12, участвующий в переработке жиров и отвечающий за сжигание жира именно на животе. Для борьбы с жиром съедать одно-два яйца полезно даже на ночь. В свою очередь, специалистами Биомедицинского исследовательского центра Паддингтона было установлено, что люди, которые едят яйца с утра, реже испытывают голод на протяжении дня, нежели те, чей завтрак состоит из углеводов.Фрукт содержит пектин, который не позволяет клеткам поглощать жир из желудка. По данным журнала Nutrition, женщины с лишним весом, которые употребляли три яблока или три груши каждый день в течение трех месяцев, потеряли больше веса, в отличие от женщин, употреблявших овсяное печенье вместо фруктов. Одно-два яблока в день могут помочь похудеть, избавившись от лишних сантиметров в области живота, констатировали специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о тех причинах , из-за которых может раздуваться живот.