7 советов, помогающих избавиться от жира на животе
Отказаться от переработанного мяса и готовых сладостей, пить зеленый чай, есть яйца. Существует достаточно много советов и способов, помогающих избавляться от жира на животе. Портал MedikForum.ru остановился на семи из них.
Контролировать сахар. Если вы и сами замечаете, что ваша талия слишком обширна, первое, на что стоит обратить внимание, - это то, сколько сахара вы потребляете. Известный британский диетолог Зана Моррис пишет в своей книге «Жирная диета: как сбросить 10 фунтов за 14 дней», что скопления жира на животе в значительной степени вызваны сахаром.
«Сахар вызывает выброс инсулина, который, в свою очередь, стимулирует накопление жира, особенно в зоне живота и талии», - отмечает эксперт.
Говоря о сахаре, специалист имеет в виду не только очевидные сладости, но и продукты, содержащие сахар и крахмал и вызывающие увеличение концентрации глюкозы в крови вместе с ростом инсулина, - это, например, многие виды хлеба и макаронных изделий, алкоголь, соусы. Без контроля их потребления добиться уменьшения жировых отложений невозможно.
Готовить десерты самостоятельно. Если отказ от сладкого невозможен, нужно хотя бы перестать покупать готовые сласти, которые зачастую представляют собой сочетание жира и сахара, наиболее неблагоприятное для организма. Готовить десерты лучше самостоятельно на основе здоровых и полезных продуктов. К примеру, замороженный йогурт, смешанный с корицей и ягодами, - это отличный вариант мороженого. С использованием йогурта, фруктов и ягод можно готовить различные варианты угощений, которые удовлетворят тягу к сладкому, но при этом не будут откладывать в жир.
Отказаться от соков и правильно есть фрукты. Даже от свежевыжатых соков лучше отказаться, если есть проблема с лишним жиром, поскольку они дают организму сразу слишком много сахара. Употребление в пищу цельных фруктов предпочтительнее, поскольку при этом потребляются питательные вещества и клетчатку, которые помогают поддерживать здоровый кишечный микробиом. Но фрукты нужно есть правильно: чтобы полезные вещества из них усваивались, фрукты следует есть вместе с чем-то жиросодержащим, - например, с растительным маслом, кусочком сыра или творогом.
Перекусывать орехами. Орехи полны протеинов и полезных жиров, и после их употребления очень долго держится чувство сытости. Кроме того, вещества орехов содействуют оздоровлению сосудов, активизируя тем самым кровообращение, что улучшает обмен веществ, стимулирует выведение холестерина и в конечном итоге способствует стройности, защищенности от набора лишнего веса. Также употребление орехов улучшает микрофлору кишечника, стимулируя развитие полезных бактерий, - данное обстоятельство также связано с защитой от увеличения жировых отложений, данный факт констатировали специалисты Американской ассоциации сердца.
Употреблять омега-3. Эти жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах и рыбе (семга, сельдь, скумбрия, сардины, тунец) эффективно борются с воспалением в организме, с которым в свою очередь связано накопление жировой ткани (в особенности, на животе).
Есть яйца. Аминокислоты присутствующие в белке куриных яиц, стимулируют гормоны, которые действуют как жиросжигатели в области живота и талии. Кроме того, в них содержится витамин В12, участвующий в переработке жиров и отвечающий за сжигание жира именно на животе. Для борьбы с жиром съедать одно-два яйца полезно даже на ночь. В свою очередь, специалистами Биомедицинского исследовательского центра Паддингтона было установлено, что люди, которые едят яйца с утра, реже испытывают голод на протяжении дня, нежели те, чей завтрак состоит из углеводов.
Есть яблоки. Фрукт содержит пектин, который не позволяет клеткам поглощать жир из желудка. По данным журнала Nutrition, женщины с лишним весом, которые употребляли три яблока или три груши каждый день в течение трех месяцев, потеряли больше веса, в отличие от женщин, употреблявших овсяное печенье вместо фруктов. Одно-два яблока в день могут помочь похудеть, избавившись от лишних сантиметров в области живота, констатировали специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о тех причинах, из-за которых может раздуваться живот.
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