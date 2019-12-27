Натурально розовые продукты помогают предотвратить рак груди
Ленты розового цвета олицетворяют борьбу женщин с заболеванием раком груди (рак молочной железы). Портал MedikForum.ru пишет о том, что существуют натуральные продукты в различных оттенках розового, которые повышают защиту от развития этого недуга.
Красная капуста. Как и другие овощи семейства крестоцветных, красная капуста содержит индол-3-карбинол – вещество, показавшее большой потенциал в снижении заболеваемости раком молочной железы. Другой компонент капусты, серосодержащее соединение сульфорафан, ингибирует деацетилазу гистона, фермент, участвующий в пролиферации раковых клеток. Кроме того, красная капуста богата антоцианинами – веществами, которые придают ей уникальный цвет и способствуют ее антиоксидантным свойствам.
Гранаты. Гранаты ингибируют фермент ароматазу, который превращает андроген в эстроген. Ароматаза может привести к сильному повышению уровня эстрогена у мужчин (и сопутствующим проблемам с накоплением лишнего веса, в том числе в области груди), а также к гормональным нарушениям у женщин, из-за которых возрастает риск рака молочной железы.
Редис. Еще одним крестоцветным овощем с противоопухолевым потенциалом является редис, который содержит в себе большое количество клетчатки, калия, фолата и глюкозинолатов. Последнее соединение расщепляется на индол и изотиоцианаты, которые предотвращают раковые клетки. Помимо этого редис насыщен антиоксидантами, которые эффективно предотвращают распространение клеток рака груди в другие части тела.
Морковь. Морковь не всегда бывает оранжевой, существуют также ее красные и фиолетовые варианты, богатые бета-каротином – веществом, которое известно антиокислительными свойствами. Кроме того, не оранжевые сорта моркови также содержат противовоспалительное соединение антоцианин, способное эффективно предотвращать повреждение клеток, белков и ДНК, способствующее развитию рака.
Яблоки. В розовой и красной кожуре яблок содержатся те же борющиеся с раком антоцианы, которые присутствуют в красной капусте. В исследованиях in vitro содержащийся в яблоках флавонол кверцетин проявил способность предотвращать рост раковой опухоли молочной железы.
Свекла. Противоопухолевый эффект свеклы объясняется наличием вещества бетанина. В организме бетанин действует как мощный антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы – молекулы, повреждающие целостность клеток и ускоряющие тем самым процессы старения и мутаций в генах, способствующих развитию рака.
Виноград. Красный виноград богат антиоксидантами, которые значительно снижают риск развития рака. В частности, его кожура содержит такие мощные антиокислители, как антоцианы и катехины, способные подавлять активность свободных радикалов в организме, предотвращая окисление и разрушение клеток. Также в винограде присутствуют важные фенольные соединения: кофейная кислота, кверцетин и мирецетин. Эти соединения дополнительно защищают организм от развития рака.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что защищенность организма от рака помогают усилить ананасы.
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