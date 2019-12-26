Полезны для снижения давления и защиты от рака: 9 причин начать есть ананасы
Ананасы приносят здоровью много пользы: они улучшают пищеварение и кровообращение, помогают от кашля, укрепляют кости, защищают от развития рака. Портал MedikForum.ru пишет о лучших свойствах этих фруктов.
Улучшение пищеварения. Ананасы богаты растворимыми и нерастворимыми волокнами, которые стимулируют прохождение пищи по пищеварительному тракту, защищают от запоров, синдрома раздраженного кишечника и диареи. Кроме того, пищеварительный фермент бромелайн, содержащийся в ананасах, помогает расщеплять белки, чтобы они могли легко усваиваться организмом.
Подавление кашля. Вместо того, чтобы брать сироп от кашля из аптеки, почему бы не использовать ананасы как естественное средство? В силу того, что ананасы насыщены витамином С, который оказывает противовоспалительный эффект, и бромелайном, который расщепляет слизь и предотвращает образование мокроты, - эти фрукты и их сок могут служить отличной заменой лекарствам от кашля.
Укрепление костей. Мало кому известно, что ананасы очень действенны в улучшении состояния костей. Это их преимущество ученые связывают с высоким содержанием марганца.
Профилактика рака. Среди различных соединений, содержащихся в ананасах, марганец особенно полезен для профилактики рака. Это связано с тем, что марганец играет ключевую роль в производстве антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы. С помощью этого энзима количество вызывающих рак свободных радикалов в организме снижается вместе с риском развития рака.
Оздоровление полости рта. Ананасы могут улучшать состояние полости рта без токсичности, связанной с фтором и другими ингредиентами, обычно используемыми в продуктах для гигиены рта. Этот фрукт обладает мощными вяжущими и антиоксидантными свойствами, которые помогают укреплять десны и защищают от рака полости рта.
Активное кровообращение. Другим минералом, который в большой количестве содержится в ананасах, является медь, которая необходима для образования эритроцитов. Для здоровья организма очень важно иметь достаточно красных кровяных клеток, поскольку они переносят кислород к различным его частям и тканям.
Улучшение состояния кожи. Благодаря своей насыщенности витамином С, ананасы способствуют активной выработке коллагена и в связи с этим быстрой регенерации кожи при ее повреждениях, а также ее хорошему виду и омоложению.
Уменьшение симптомов артрита. Пациенты, страдающие артритом, могут облегчить некоторые из своих симптомов с помощью ананасов, обладающих противовоспалительными свойствами. Это преимущество фруктов снова связано с ферментом бромелайн.
Поддержание кровяного давления. Калий является важным минералом, когда речь идет о снижении кровяного давления, поскольку он противодействует воздействию натрия. Употребляя ананасы, вы также можете естественным образом повысить уровень калия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие плюсы для здоровья дает употребление в пищу сырых бобов какао.
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