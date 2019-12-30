Как правильно выбрать зимнюю обувь
Выбор обуви для зимы имеет огромное значение для нашего здоровья. Но мы коснемся не вопросов моды, а проблем удобства зимней обуви.
Вне зависимости от того, какая обувь сейчас в моде, выбирайте ту, что хотя бы на полразмера больше. Носить тесную обувь в холодную погоду нельзя, ведь она будет сдавливать стопу и пальцы. А это нарушит кровообращение. Мало того, что ноги в такой обуви будут гораздо быстрее замерзать, вам еще гарантированы мозоли и разного рода натоптыши. Наконец, если за окном особенно холодно, придется надеть дополнительные носки или использовать теплые стельки, а все это также требует пространства. Женщинам врачи рекомендуют сапожки с голенищем до середины голени и без высокого каблука.
Дело в том, что каблук лишает женщину устойчивости при передвижениях, а зимой на льду это вдвойне опасно. Снижается площадь опоры, вырастает риск еще и серьезно подвернуть ногу. Статистика травматологических отделений показывает, что значительное количество представительниц прекрасного пола получили травмы зимой именно во время хождения в обуви на высоком каблуке. Лучше, чтобы его высота не превышала 5 см. Модные ныне ультратонкие каблуки-гвоздики вообще не стоит одевать в холодную и скользкую погоду. Помните, что с некоторыми переломами люди могут лежать в больницах и дома месяцами. Стоит ли желание выглядеть модной такого риска?
После прихода в теплое помещение офиса обязательно снимайте зимнюю обувь и берите что-то более легкое. Иначе ноги будут перегреваться, а сама обувь получит дополнительный заряд влаги. Из-за чего потом на улице ноги переохладятся гораздо быстрее. Вспомните старую добрую "сменку" из школьных времен - это очень хорошее правило! (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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