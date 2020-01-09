5 правил здоровья диабетиков в зимнее время
Довольно легко игнорировать уровень сахара в крови в холодные зимние месяцы. Но это может закончиться очень плохо для людей, страдающих от диабета.
Оставайтесь в тепле. Крайне важно сохранять тепло и сухость зимой, особенно если вы страдаете от периферической невропатии, которая может приводить к утрате чувствительности в руках и ступнях. Из-за этого человек просто не чувствует холодную температуру. А это может приводить к язвам на ногах, трещинам и изменениям цвета кожи. На самом деле, для диабетиков зимой увеличивается риск инфекций и повреждений в связи с экстремальной погодой. Обязательно наносите увлажнители на кожу.
Проявляйте заботу об иммунитете. При снижении температуры и росте уровня загрязнений в воздухе необходимо прикладывать дополнительные усилия по укреплению защитных механизмов нашего тела. Особенно это важно для диабетиков. Повышенный уровень сахара в крови влияет на натуральные механизмы контроля инфекций. Эти повреждения могут вызывать у нашего организма воспалительную реакцию. Длительное воспаление повышает риск болезней. Укрепляйте иммунитет натуральным способом, выбирайте правильное питание.
Полноценная зимняя диета. Многие люди зимой налегают на сладкое, тем самым повышая свой моральный дух. Однако если вы страдаете от диабета, то очень важно правильно выбирать пищу. Ешьте низкокалорийные супы с зелеными листовыми овощами и белками, налегайте на цитрусы и корневые овощи вроде моркови. Можно употреблять грибы с антиоксидантами, также являющимися отличным источником волокон, витаминов А и В, селена и меди. Не забывайте про орехи.
Физическая активность. Конечно, зимой мы двигаемся гораздо меньше, и это абсолютно понятно. Но из-за низкой подвижности увеличивается уровень сахара в крови, поэтому очень важно оставаться активными и не забывать про спорт, йогу, а также прогулки на свежем воздухе.
Забота о психике. Само по себе наличие диабета - это уже источник для стресса, вызывающий перепады настроения, тревожные мысли, депрессии и тому подобные проблемы. Однако их выраженность меньше в летние времена под воздействием солнечных лучей, а зимой в пасмурную погоду вероятность расстройств возрастает. Поэтому никогда не упускаете возможность выйти на улицу, если на зимнем небе появилось солнышко. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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