Замедляют старение, улучшают память и другие преимущества грибов
Грибы являются вкусными и питательными продуктами. Они приносят пользу для здоровья, например, улучшают здоровье вашего мозга и помогают выглядеть моложе. В них содержаться вещества, которых мало в других растительных продуктах - медь, железо, фосфор, калий и селен. Вот еще 4 причины, почему грибы необходимо включить в свой рацион.
Они могут помочь бороться с признаками старенияСогласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Food Chemistry, грибы богаты двумя сильными антиоксидантами: эрготионеином и глутатионом.
И эрготионеин и глутатион помогают защитить ваш организм от физиологического стресса, который вызывает морщины - один из самых заметных признаков старения.
Они могут повысить вашу памятьВ исследовании, опубликованном в журнале «Болезнь Альцгеймера» в 2019 году, ученые из Национального университета Сингапура сообщили, что употребление двух порций вареных грибов в неделю помогает снизить риск снижения когнитивных функций.
Они могут дать вам естественный заряд энергииГрибы содержать витамины группы В:
- Тиамин (витамин В1)
- Рибофлавин (витамин В2)
- Ниацин (витамин В3)
- Пантотеновая кислота (витамин В5)
- Фолат (витамин В9)
Они полезны для вашего сердечно-сосудистого здоровьяИздание Good House Keeping пишет, что если вы хотите сократить потребление натрия, оздоровив таким образом сердечно-сосудистую систему, вы можете заменить соль грибами. Грибы придают рецептам насыщенный вкус, потому что они содержат глутамат рибонуклеотиды, которые являются удивительными соединениями, которые придают пище пикантность. Одна чашка грибов содержит всего пять миллиграммов натрия.
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