Врач Валерий Сергеев: зимой в течение месяца необходим прием витаминов

«Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием... с витамином А в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком», - констатировал врач.

В беседе с RT Валерий Сергеев выделил в первую очередь витамины группы В. По словам ученого, данные витамины оказывают ключевое влияние на процессы регуляции белкового и энергетического обмена в человеческом организме. Лучшими источниками витаминов группы В являются мясо и мясные продукты.Кроме того, заметил эксперт, зимой крайне важно получать в необходимом объеме такие вещества, как магний, марганец, калий, цинк, а также витамины А, С, Е. Комплекс данных нутриентов обеспечивают нормальную работу мозга и в целом нервной системы, чьи функции зимой оказывают угнетенными из-за дефицита солнечного света и витамина D.Валерий Сергеев высказался о том, что для поддержания здоровья необходим именно прием витаминов, а не просто полноценное питание. По его мнению, человеческий организм не способен обеспечивать самостоятельно те уровни витаминных веществ, в которых нуждается. Чтобы восполнить это количество витаминов за счет рациона питания, необходимо съедать столько пищи, сколько организм просто физиологически не в состоянии усвоить, пояснил эксперт.Курс витаминов зимой следует принимать в течение одного месяца, особенно после перенесенных простуд, добавил Сергеев.Врач подчеркнул, что свежие импортные овощи и фрукты, которые появляются на прилавках зимой, далеко не всегда могут обеспечить организм полезными веществами, - «так как производители не всегда выдерживают сроки их вызревания и они доставляются к нам с минимальным количеством витаминов». Валерий Сергеев поддерживает традицию солить, квасить и мариновать на зиму мясо, овощи, грибы, фрукты и ягоды – это помогает сохранять в продуктах витамины и минералы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с омега-3 могут защищать от опасной болезни печени.