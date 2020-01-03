Считаете калории? Они не так важны как "плотность" энергии в пищи
Круассан или шоколадный батончик: даже небольшого размера они часто содержит много калорий. Но эти маленькие "энергетические бомбы" на самом деле не делают вас сытыми. Диетологи объясняют, почему, чтобы похудеть, необходимо смотреть не только на общее количество калорий, но на их плотность на 1 грамм продукта.
Калорий недостаточно. Количество и объем гораздо важнее для ощущения, что вы съели достаточно. Если вы хотите есть меньше калорий, вы можете использовать это в своих интересах - потребляя меньше калорий на грамм.
Продукты с низкой плотностью энергии помогут вам похудетьТипичными продуктами с низкой плотностью энергии являются, например, картофель, бобовые, постное мясо или нежирные молочные продукты - и, конечно, фрукты и овощи в целом. Плотность энергии считается низкой, если это значение не превышает 1,5 ккал на грамм. Абсолютными лидерами в этом отношении являются квашеная капуста и помидоры, с 0,1 до 0,2 килокалорий на грамм.
Вы должны есть эти продукты только в умеренных количествахЕсли, с другой стороны, в продуктах содержится 2,5 или более килокалорий на грамм, плотность энергии считается высокой. Это часто встречается с колбасами, со всеми видами фаст-фуда и выпечкой, такой как круассаны, булочки, кексы.
"Людям, которые заботятся о калорийности рациона, не нужно лишать себя полностью такой еды. Но имеет смысл объединить их. Вы можете сделать это, например, съев только половину куска пиццы вместо целого, и сочетать его с салатом.", - пишет издание Fit For Fun.
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