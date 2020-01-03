Насколько на самом деле полезен кофе?

«Мета-исследование, проведенное в Гарварде с участием чуть менее 1,3 миллиона человек, показало: люди, которые пили от трех до четырех чашек кофе в день, имели наименьший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Любой, кто употреблял пять или более чашек кофе в день, имел, наоборот, повышенный риск этих болезней. Но самый большой риск развития сердечно-сосудистых патологий был обнаружен у людей, которые вообще не пили кофе», - рассказали они.

Имеющиеся сегодня научные данные свидетельствуют: даже кофе без кофеина может давать положительный эффект, хотя и более слабый по сравнению с кофеинсодержащим напитком. Это связано с антиоксидантами, содержащимися в кофе, - особенно с хлорогеновыми кислотами. Данные вещества не только способствуют глубокому вкусу кофе, но также чрезвычайно эффективны против свободных радикалов – молекул, разрушающих клеточную целостность и вызывающих воспаление, ассоциированное с развитием рака. Согласно заключению Международного агентства ВОЗ по исследованию рака (IARC), существуют доказательства того, что кофе обеспечивает защитное действие против рака печени и матки. В свою очередь, ученые из США и Израиля недавно сообщили, что употребление кофе снижает риск рака толстой кишки.Помимо этого, кофе обеспечивает защиту от болезни Паркинсона и Альцгеймера.Сколько пить кофе? Европейское управление по безопасности пищевых продуктов заявляет, что 400 мг кофеина в день абсолютно безопасны для здоровья. Однако употреблять кофеин и содержащуюся в кофе хлорогеновую кислоту могут не все. По словам ученых, у некоторых людей организм генетически не способен нормально усваивать кофе – в виде побочных эффектов у них возникают учащенное сердцебиение или боль в животе.Не всегда кофе может проявлять и ожидаемый от него стимулирующий эффект. Нейробиолог Стивен Миллер поясняет, что кофе оказывает стимулирующее действие только при условии, что он выпивается в подходящее время. К примеру утром, между восемью и девятью часами кофе не способен бодрить, поскольку в это время в организме естественным образом сохраняется высокий уровень кортизола в организме, и кофеин может мало что сделать. По этой же причине, говорит доктор Миллер, не стоит пить кофе между 12 и 13:00 и 17:30 и 18:30. Идеальное время для стимулирующей чашки кофе - это период утра с 9:30 до 11:30, поделился эксперт.Наиболее существенную пользу организму кофе приносит в количестве от трех до четырех чашек, - в большем количестве напиток не приносит никакой пользы, резюмировали специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофеин защищает организм от последствий жирного питания.