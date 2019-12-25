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Кофеин защищает организм от последствий жирного питания

кофе

Кофеин может быть полезен любителям жирной пищи: он способен компенсировать некоторые негативные последствия такого питания жирного рациона, - в частности, он тормозит процессы ожирения и рост холестерина.

Кофеин и раньше демонстрировал способность предотвращать набор жировой массы. В этот раз ученые из Иллинойского университета установили, что в условиях жирного питания кофеин может уменьшать количество липидов в жировых клетках, ограничивая прибавку в весе и выработку триглицеридов. Об этом, в частности, сообщает The Sun.

Ученые экспериментировали с крысами. В течение 4 недель животных держали крыс на питании, состоявшем на 40% - из жиров, на 45% - из углеводов и на 15% - из белка. Параллельно грызунам давали кофеин в количестве, эквивалентном 4 чашкам кофе. Животные из контрольной группы не получали кофеина.

В результате крысы, которые употребляли кофеин, набрали на 16% меньше веса и накопили на 22% меньше жира, чем те, которые его не получали. Учеными было установлено, что кофеин уменьшил накопление липидов в жировых клетках на 20%-41%, а также снизил выработку триглицеридов.

«Кофеин снижал экспрессию нескольких генов, связанных с ожирением и обменом липидов. У крыс, употреблявших кофеин с чаем, она уменьшилась на 39% в жировой ткани и на 37% в печени. Именно снижение экспрессии генов уменьшило интенсивность выработки холестерина липопротеидов низкой плотности и триглицеридов в печени», - констатировали авторы работы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень - от цирроза.
Теги : кофе

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