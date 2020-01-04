7 реально работающих способов добиться плоского живота после новогодних праздников

Плоский живот — это не когда вы втягиваете его ради того, чтобы он казался таковым. А после новогодних праздников даже это сделать будет трудно. Но если вы воспользуетесь этими способами, о которых мы расскажем в материале, то положительный результат вам гарантирован.





На полдник — белок





Важно каждый день, в промежутке между 15 и 16 часами, устраивать белковый перекус. Благодаря этому можно обрести силы и предупредить переедание, что в итоге приведёт к плоскому животу. Идеально подойдут орехи, яйца или протеиновый коктейль.





Минимум сахара





Сахар — известный враг плоского живота и красивой фигуры. С минимальным количеством сахара сохраняется высокий уровень глюкагона, который позволяет расщеплять жиры, преобразуя их в энергию. Для плоского живота важно пересмотреть свой рацион от и до, исключив из него по возможности весь сахар.





Осанка





Если человек сутулится, то живот начинает выпячиваться. Работа над плоским животом ведётся как раз с начала исправления осанки. Плечи должны быть расправленными, подбородок приподнят.





Тщательное пережевывание





Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то плоского живота будет добиться очень трудно. Процесс переваривания пищи начинается с её попадания в рот. Поэтому важно тщательно пережевывать еду, чтобы она могла проще усвоиться.





Вакуум





Вакуум — очень полезное упражнение для поддержания мышц живота в тонусе. Оно позволит животу не провисать, быть плоским. Вакуум нужно делать натощак после пробуждения.





Пилатес





Это отличный метод обрести плоский живот. Даже одно упражнение позволит обрести заветную фигуру. Нужно встать прямо, развести плечи в стороны, а пятки свести вместе. Руки поднять наверх, ладони прижать друг к другу, выдохнуть и опустить руки, прижимая их к телу. При этом нужно оторвать пятки от пола и встать на цыпочки. Живот максимально прижать к спине, а макушкой тянуться вверх. Удерживайтесь в таком положении несколько секунд, а затем вернитесь в исходное. Повторите 15-20 раз.





Пробиотики





Продукты с пробиотиками позволят оздоровить организм, нормализовать пищеварение, способствовать похудению. Часто из-за их недостатка еда «бродит» в кишечнике, что провоцирует вздутие и другие неприятные симптомы. Для плоского живота надо добавить в рацион квашеную капусту, ряженку и натуральные йогурты.