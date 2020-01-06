Ешьте йогурт каждый день - ваше сердце и кишечник поблагодарят вас

Йогурт является питательным и вкусным лакомством, которое поддерживает ваше пищеварительное здоровье. Недавние исследования также показывают, что ежедневное употребление йогурта может помочь

снизить риск возникновения гипертонии

.

Ученые из Школы общественного здравоохранения им. Гарварда Т.Х. Чана и Бостонского университета

провели эксперимент

с участием более 180 000 мужчин и женщин . Исследователи контролировали артериальное давление участников в течение 30 лет.



Более высокое потребление йогурта было связано с 16-процентным снижением риска высокого кровяного давления среди участников в трех когортных исследованиях. Сочетание высокого потребления йогурта и более высокой приверженности диете DASH (диетические подходы для остановки гипертонии) также было связано с 30-процентным снижением риска высокого кровяного давления.

Чем еще полезен йогурт?

Высокое содержание белка. Йогурт содержит удивительное количество белка - около 14 граммов на порцию . Получение достаточного количества белка помогает поддерживать метаболизм и позволяет сжигать больше калорий.

Содержит пробиотики. Важно отметить, что не все йогурты содержат пробиотики. Многие из них пастеризуются, что убивает все полезные бактерии, которые они содержат. Однако йогурты, содержащие живые культуры, оказывают благотворное влияние на ваше здоровье, особенно на пищеварительную систему.

Важно отметить, что не все йогурты содержат пробиотики. Многие из них пастеризуются, что убивает все полезные бактерии, которые они содержат. Однако йогурты, содержащие живые культуры, оказывают благотворное влияние на ваше здоровье, особенно на пищеварительную систему. Защищает от остеопороза. Как и другие молочные продукты, йогурт обладает способностью укреплять кости благодаря высокому содержанию кальция.