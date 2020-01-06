7 правил, как вернуться к правильному питанию после праздников





Новогодние праздники часто ассоциируются со столом, полным яств. Салаты, картошечка, котлеты или мясо, торты, конфеты — как устоять перед таким богатством. Но с окончанием каникул приходит осознание, что на весах прибавилось пара-тройка килограммов. Как от них избавиться?





В первую очередь задуматься о правильном питании, к которому надо вернуться правильно. Как это сделать — читайте советы MedikForum.ru.

Правило №1: ешьте весь фрукт целиком





Некоторые считают, что свежевыжатые соки полезнее фруктов. Отчасти это так, но есть одно «но»: в соке много сахара. Поэтому лучше заменить его на целый фрукт. Это защитит организм от скачка уровня сахара в крови, а также подарит много полезных натуральных волокон.





Правило №2: открытые бутерброды





Многие любят бутерброды, чем хуже те, кто хотят правильно питаться. Но стоит употреблять только открытую пищу, что есть не класть сверху еще один кусочек хлеба. Это сделает перекус вкуснее, полезнее и правильнее.





Правило №3: вместо гарнира салат





Выбирайте салат вместо привычного гарнира типа картофеля или риса. Желательно, чтобы в нем было больше зелени или свежих овощей.





Правило №4: овощи, овощи и ещё раз овощи





Овощи должны стать основой вашего правильного питания. Каждый вид хорош по-своему. Но сделайте так, чтобы их было как можно больше. Чем разнообразнее, тем лучше.





Правило №5: правильные масла





Масла не запрещены, масла — это очень даже хорошо и правильно. Выбирайте те, которые меньше навредят здоровью. Речь идёт об оливковом, кокосовом, масло на основе виноградной косточки.





Правило №6: правильный перекус





Никаких шоколадок, печенек, конфет во время перекуса. С такими продуктами ваше питание с трудом можно назвать правильным. Наиболее полезно и правильно утолить голод с помощью орешек, фруктов, яблок, арахисовой пасты.





Правило №7: контролируйте себя





Контроль за своим питанием — основа правильного рациона. Во-первых, нужно распределять приемы пищи на целый день, готовить заранее, а не перехватывать то, что попалось под руку. Также нужно контролировать размер порции. Это позволит держать себя в форме и даже похудеть.



