5 продуктов, которые могут не давать вам уснуть
Нет ничего более раздражающего, чем неспособность заснуть ночью. К сожалению, это проблема, с которой многие люди слишком хорошо знакомы. Проверьте, не употребляете ли вы незадолго до сна эти продукты, которые могут вызвать проблемы с засыпанием.
ФастфудОсобенно, если он содержит жирный бекон. Жир стимулирует выработку кислоты в желудке, которая может разлиться в пищевод, вызывая изжогу. Жирная пища может также ослабить нижний пищеводный сфинктер, барьер между желудком и пищеводом, что делает кислоту еще проще для проникновения во все неправильные места.
Алкоголь
"Алкоголь любого вида ужасен для сна. Почему? Он быстро метаболизируется в вашей системе и заставляет вас просыпаться несколько раз в течение ночи", - говорит Рассел Розенберг, председатель совета директоров Национального фонда сна.
КофеКофеин является стимулятором центральной нервной системы. То есть чашка кофе за ужином будет держать вас в бодрости и ночью. Конечно, люди различаются по чувствительности к кофеину, и это, как правило, зависит от того, сколько кофеина вы привыкли употреблять.
ШоколадШоколад содержит не только калории, но и кофеин. Кроме того, он содержит теобромин, другой стимулятор, который может увеличить частоту сердечных сокращений и бессонницу.
Индийское карри и другие острые блюдаТяжелые специи могут не давать спать по ночам и вызывать изжогу. Так что определенно не употребляйте острую и жирную пищу в один и тот же вечерний прием пищи. Это потенциальный рецепт разрушения сна.
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