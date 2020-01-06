5 полезных свойств цветной капусты
Цветная капуста насыщена питательными веществами, обладает противовоспалительным действием, антивозрастными свойствами и рядом других преимуществ.
Цветная капуста питательнаОдна чашка цветной капусты (сырой) обеспечивает более 75% дневного минимального уровня витамина С. Витамин К цветной капусты (20% от дневной нормы на чашку) необходим для формирования костей, а дефицит связан с повышенным риском переломов. Холин, составляющий примерно 10% от дневной нормы на чашку, играет роль в функциях памяти, обучения и мышечных движениях. Цветная капуста также обеспечивает организм другими необходимыми питательными веществами, включая витамины группы В, фосфор, марганец, магний и калий.
Цветная капуста борется с восполнениемИзвестно, что биологически активные вещества, содержащиеся в цветной капусте, уменьшают воспаление. Овощ также богат антиоксидантами, в том числе типами, известными для противодействия окислительному стрессу.
Борется со старениемНекоторые исследования показывают, что природные вещества в цветной капусте, такие как сульфорафан, могут влиять на гены таким образом, что замедляют биохимический процесс старения. Было также показано, что соединения цветной капусты защищают функции мозга и нервной системы и замедляют связанное с возрастом снижение когнитивных функций.
Цветная капуста помогает в детоксикацииПриродные соединения цветной капусты участвуют в детоксикации.
"Многим врачам не нравится слово «детокс», потому что оно часто чрезмерно и чрезмерно преувеличено. Но детоксикация, по сути, означает помощь в дезактивации потенциально вредных химических веществ или их более быстрое выведение из организма", - пишет издание Helth.
Богата клетчаткойЦветная капуста содержит 12 грамм на среднюю порцию. Она поддерживает пищеварительное здоровье, способствует регулярности опорожнения кишечника и питает полезные бактерии, связанные с противовоспалительным действием, иммунитетом и настроением.
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