Почему зимой нужно ежедневно употреблять в пищу черный перец
Добавление свежемолотого черного перца в ежедневный рацион эффективно помогает избежать кашля и простуды, которые слишком часто бывают зимой. Кроме того, черный перец может принести другую пользу здоровью, помочь с потерей веса.
Черный перец является одной из наиболее часто используемых специй в мире, и он не только делает приготовленные блюда ароматными, но и содержит соединения с целым спектром полезных для здоровья свойств. В частности, добавление свежемолотого черного перца ежедневный рацион может стать хорошим способом избежать кашля и простуды, которые постоянно атакуют нас зимой. В свою очередь, антиоксиданты в черном перце могут помочь улучшить пищеварение и поспособствовать снижению веса, сообщает портал Timesnownews. com.
Исследования показали, что черный перец содержит биоактивный фитохимический препарат пиперин, который обладает многочисленными целебными свойствами, в том числе антиоксидантными и противовоспалительными. Пиперин также проявляет антимутагенные, противоопухолевые, антиартритные, противогрибковые, антидепрессивные свойства.
Польза для здоровья от употребления черного перца
Уменьшает воспаление. Черный перец обладает противовоспалительными свойствами благодаря наличию пиперина, и он может помочь в борьбе с хроническим воспалением, которое может быть основным фактором при болезнях сердца, инсульте, диабете, раке.
Борется с кашлем и простудой. Черный перец обладает антибактериальными свойствами, которые помогают вылечить кашель и простуду. Добавление щепотки свежемолотого черного перца в чашку чая плюс ложка меда – это один из лучших домашних рецептов при кашле.
Помогает потерять вес. Пиперин, содержащийся в черном перце, способствует сжиганию жира и предотвращает рост жировых клеток.
Улучшает контроль сахара в крови. Употребление черного перца может помочь улучшить метаболизм сахара в крови. В эксперименте крысы, получавшие экстракт черного перца, испытывали меньший всплеск уровня сахара в крови после приема глюкозы, чем крысы в контрольной группе.
Защищает от запоров. Пиперин обладает свойством предотвращать образование кишечных газов и помогает избежать запоров.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что черный перец помогает нейтрализовать вред от жирной пищи.
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