Выглядите моложе и худейте, употребляя бурые водоросли
Бурые морские водоросли обеспечивают много преимуществ для здоровья, и исследования ученых подтверждают это. Последние данные свидетельствуют о том, что водоросли улучшают состояние кожи, помогают контролировать уровень сахара и помогают снижать вес.
Борьба со старением и красивая кожаВ обзоре, опубликованном в Международном журнале молекулярных наук, рассматривался фукоксантин, который является специфическим ксантофиллом и каротиноидом, обнаруженным в бурых морских водорослях. Ученые обнаружили, что фукоксантин обладает мощными антиоксидантными свойствами, которые могут помочь бороться со старением и предотвратить возрастные и хронические заболевания.
Потребление бурых водорослей может принести пользу коже, улучшая ее внешний вид и борясь с признаками старения, например с морщинами. В то время как питательные вещества и антиоксиданты, содержащиеся в бурых водорослях, дают положительный эффект при употреблении в пищу, экстракты могут также использоваться местно для улучшения качества кожи.
Снижение веса и борьба с диабетомБурые водоросли способствуют снижению веса, помогая уменьшить белую жировую ткань брюшной полости, которая является наиболее опасным типом жира.
Исследования показывают, что они также обладают антидиабетическим действием, снижая уровень сахара в крови и улучшая чувствительность к инсулину.
Употребление водорослей или прием добавок с водорослями, дают дополнительные преимущества для здоровья людям, которые следят за массой тела и которым необходимо контролировать уровень сахара в крови.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, как избежать камней в почках.
Оставить комментарий