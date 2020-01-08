3 способа избежать камней в желчном пузыре
Многие камни в желчном пузыре «молчат» и не вызывают симптомов, но иногда могут возникнуть серьезные осложнения, включая инфекцию желчных протоков, панкреатит и повышенный риск рака желчного пузыря. Хорошая новость: разнообразные питательные вещества и добавки могут помочь снизить риск развития этих отложений.
Рыбий жирРыбий жир, богатый полезными омега-3 жирными кислотами, получил признание экспертов по здоровью за его способность уменьшать воспаление, поддерживать здоровую сердечно-сосудистую функцию и облегчать депрессию. Теперь, исследования показывают, что EPA и DHA в рыбьем жире также помогают предотвратить образование камней в желчном пузыре.
"В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Nutrition, ученые давали 11,3 грамма омега-3 в день из рыбьего жира женщинам с ожирением, которые соблюдали диету для похудения 1200 калорий в день. По сравнению с группой, принимавшей плацебо, в группе омега-3 наблюдалось сокращение времени, необходимого для образования кристаллов холестерина, что замедляло образование желчных камней" - пишет издание Natural Health 365.
КуркуминКуркумин, активный ингредиент специи куркумы, издавна ценится за его способность облегчать воспаление и бороться с инфекциями. Как исследования на животных, так и на людях, показали, что куркумин обладает способностью улучшать метаболизм холестерина и липидов, увеличивать отток желчи, уменьшать воспаление желчного пузыря и способствовать нормальному метаболизму желчных кислот.
EGCGEGCG, или галлат эпигаллокатехина, является флавоноидом, содержащимся в зеленом чае. Было продемонстрировано, что этот мощный антиоксидант предотвращает образование камней в желчном пузыре у животных. Он также играет роль в предотвращении некоторых потенциально опасных для жизни форм заболевания желчного пузыря.
Популяционное исследование в Китае, опубликованное в Международном журнале рака, показало, что употребление одной чашки зеленого чая в течение шести месяцев снижает риск развития камней в желчном пузыре на 27%, риск рака желчных протоков на 35% и риск рака желчного пузыря на 44%.
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