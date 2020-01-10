Мясоеды знают, что веганство полезно
Исследование показало, что большинство любителей мяса прекрасно знают о пользе растительных продуктов и отказа от пищи животного происхождения. Они не становятся веганами просто потому, что это невкусно.
Ученые из британского Университета Бата провели опрос среди 1 000 любителей мяса, который показал, что подавляющее большинство из них прекрасно знает о том, что растительные продукты гораздо полезней пищи животного происхождения для здоровья человека. Но веганами они не становятся по одной простой причине - растительная пища кажется им совершенно безвкусной. А получение наслаждения от пищи для многих людей является одним из главных жизненных удовольствий. Более половины участников опроса заявили, что веганские продукты безвкусны, если сравнивать их с продуктами питания на основе пищи животного происхождения, то есть мяса, рыбы, молока и т.д.
Хотя во многих странах мира веганство набирает стремительную популярность, очень многие люди считают, что подобный вид питания является слишком дорогим и неудобным. И вот теперь исследование показывает, что большинство мясоедов и без того знает о том, что у веганской диеты есть преимущества для здоровья. Но эти люди просто не готовы пожертвовать ради этих преимуществ тем удовольствием, которое они получают от вкуса любимых продуктов.
Опрос проводился в Великобритании, где в январе осуществляется кампания по привлечению мясоедов в ряды веганов под названием Veganuary. Статистика показывает, что если в 2014 году веганами в стране были 0,25% населения, то теперь почти 1%. Чаще всего люди переходят в веганы ради защиты окружающей среды и для заботы о животных. Информацию об этом публикует The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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