5 неожиданных факторов, способных прибавить вам килограммы
Существует ряд факторов окружающей среды и образа жизни, которые могут способствовать появлению лишних килограммов, хотя большинство людей и не осознают их воздействия. Особенности этих факторов изучал портал MedikForum.ru.
Антибиотики в продуктах и лекарствах. При необходимости, антибиотики могут спасти вам жизнь, однако чрезмерное применение антибиотиков тесно связано с развитием ожирения. Основной источник воздействия антибиотиков у современных людей - это еда. В частности, в животноводстве антибиотики используются как для борьбы с болезнями, так и для стимулирования привеса у рогатого скота. Ученые полагают, что на людей антибиотики отказывают то же воздействие – прибавку в весе.
Химические вещества, вызывающие эндокринные нарушения. В качестве разрушителей эндокринной системы известны многие распространенные бытовые химикаты (например, содержащийся в пластике бисфенол А). По структуре эти химикаты похожи на естественные половые гормоны, такие как эстроген, и они могут нарушать гормональное равновесие в организме. Особенно опасно их воздействие на человека в период внутриутробного развития и начального периода жизни после рождения. Оно может приводить к различным проблемам со здоровьем в будущем, в том числе к ожирению уже во взрослом возрасте.
Воздух. Удивительно, но факт. Даже которым дышат сегодня люди, может сделать их толстыми. Пекинское исследование, опубликованное в 2016 году, показало, что хроническое воздействие взвешенных частиц воздуха может увеличивать риск возникновения ожирения и метаболических синдромов, связанных с диабетом 2 типа, гипертонией и болезнями сердца. Выяснилось, что загрязненный воздух может влиять на активацию провоспалительных путей и окислительного стресса - виновников развития различных метаболических синдромов, в том числе вызывающих прибавку килограммов.
Газированная вода. Исследование, опубликованное в журнале Obesity Research and Clinical Practice в 2017 году, показало, что углекислый газ в газированных напитках может влиять на увеличение веса за счет увеличения выброса грелина, известного также как гормон голода. Этот гормон вырабатывается главным образом в желудке, и одним из многих его эффектов является повышение аппетита. Даже простая газированная вода, которая не содержит сахаров или искусственных подсластителей, может оказаться небезопасной в плане возможной полноты - ее углекислый газ может привести к увеличению килограммов за счет стимуляции выделения грелина.
Кофе. Помимо множества воздействий на организм, кофе может ускорять его функции. При этом уровень сахара в крови может резко упасть, поскольку тело гораздо активнее генерирует энергию, необходимую для таких функций. Снижение сахара влияет на мозг и заставляет нас съесть что-то, чтобы восстановить его уровень. Таким образом питье кофе может стимулировать колебания сахара, которые заставляют поджелудочную железу производить слишком много инсулина, а это является фактором увеличения веса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах того, почему здоровое питание не помогает сбросить вес.
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