Как йога поддерживает ваше психическое и физическое здоровье
Йога, древняя практика, основанная на древнеиндийской философии, становится все более популярной тенденцией в современном обществе. Многие люди используют йогу в качестве расслабляющего убежища от суеты повседневной жизни. Другие практикуют йогу, чтобы получить пользу для здоровья. Научная литература о лечебном воздействии йоги на здоровье привела к развитию нового вида практики: терапевтической йоги.
В чем сила йоги?Исследование, опубликованное в "Международном журнале йоги", было направлено на всесторонний обзор преимуществ регулярной практики этого вида упражнений. По словам автора Кэтрин Вудярд из Университета Миссисипи, регулярная практика йоги способствует силе, выносливости, гибкости, а также дружелюбию, состраданию и большему чувству самоконтроля. Продолжение практики этого терапевтического искусства может также привести к различным изменениям в жизненных перспективах, повышенному самосознанию и улучшенному чувству энергии, чтобы жить полной жизнью.
Душа и телоЗначительные преимущества йоги были зарегистрированы в артрите и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосудистой выносливости у здоровых людей. У пациентов с ХОБЛ и астмой, программы йоги, направленные на контроль дыхания и медитацию, значительно улучшают объективные показатели функции легких. Есть также убедительные доказательства того, что практика йоги смягчает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая вес и кровяное давление.
Что нужно отметить перед практикой лечебной йогиЕсть несколько побочных эффектов, о которых нужно знать, прежде чем начать практиковать йогу. Несмотря на редкость, некоторые виды инсульта, а также боль от повреждения нерва, являются одними из возможных побочных эффектов. Другие побочные эффекты включают: головокружение, усталость, слабость, тошноту.
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